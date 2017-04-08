Арчи собирается судиться с бизнес-партнером

Разработкой плана и поиском партнеров телеведущий занялся еще в 2015 году.
Зимой ему пришлось уехать за границу для лечения. Все заботы об организации премии он поручил своему коллеге.
Но, вернувшись обратно, Арчи узнал, что мужчина не хочет принимать его обратно в команду.
«У меня «отжали» компанию. Я там числюсь как учредитель, но ничего делать не могу. По законам сделано все грамотно, так как право на свою подпись в качестве исполнительного директора я передал еще до отъезда из страны», - делится Арчи с журналистами.