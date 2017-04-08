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Арчи собирается судиться с бизнес-партнером

Сегодня, 12:46
Известный телеведущий Арчи часто принимает участие в работе различных некоммерческих компаний.

Арчи собирается судиться с бизнес-партнером
Арчи заинтересовался идеей популяризации здорового образа жизни среди населения, поэтому решил организовать национальную премию «Здоровая нация».

Разработкой плана и поиском партнеров телеведущий занялся еще в 2015 году.

Зимой ему пришлось уехать за границу для лечения. Все заботы об организации премии он поручил своему коллеге.

Арчи собирается судиться с бизнес-партнером


Но, вернувшись обратно, Арчи узнал, что мужчина не хочет принимать его обратно в команду.

«У меня «отжали» компанию. Я там числюсь как учредитель, но ничего делать не могу. По законам сделано все грамотно, так как право на свою подпись в качестве исполнительного директора я передал еще до отъезда из страны», - делится Арчи с журналистами.

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Ключевые слова: Арчи

Количество просмотров: 1 625
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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