Арчи собирается судиться с бизнес-партнером

Арчи заинтересовался идеей популяризации здорового образа жизни среди населения, поэтому решил организовать национальную премию «Здоровая нация».Разработкой плана и поиском партнеров телеведущий занялся еще в 2015 году.Зимой ему пришлось уехать за границу для лечения. Все заботы об организации премии он поручил своему коллеге.Но, вернувшись обратно, Арчи узнал, что мужчина не хочет принимать его обратно в команду.«У меня «отжали» компанию. Я там числюсь как учредитель, но ничего делать не могу. По законам сделано все грамотно, так как право на свою подпись в качестве исполнительного директора я передал еще до отъезда из страны», - делится Арчи с журналистами.