Рустам Солнцев показал интимные снимки Виктории Бони

На проекте экс-участники Рустам Солнцев и Виктория Боня были близкими друзьями и проводили много времени вместе.«Это кадры со съемки, которой больше шести лет, – поведал Солнцев журналистам. – Она была незапланированной, проходила ночью. Организаторы хотели снять нас с Викой полуобнаженными. Она на тот момент уже не была участницей проекта, а я еще жил в периметре. У Бони тогда никого не было – ни бойфренда, ни дочери, она жила одна. Организаторы процесса предложили нам пикантную фотосессию и мы согласились. Помню, что это было очень весело, и на протяжении всей съемки я думал, что мне очень не хватает Вики, такой веселой и искренней, именно на проекте. Я признался ей в чувствах, но она сказала, что, конечно, уже не вернется туда – мол, давай чаще встречаться за пределами телестройки».По словам Рустама, он скучает по своей подруге. Оба звезды имеют напряженные графики, из-за чего встречи случаются редко.«Я очень хорошо отношусь к Боньке, – продолжает мужчина. – Мы одинаково смотрим на многие вещи и часто смеемся, что говорим одними и теми же словами. Возможно, поэтому я отношусь к Вике как к близкому человеку – у меня таких очень мало: Степа Менщиков, Генка Джикия, Алена Водонаева и продюсер телепроекта Алексей Михайловский.Надеюсь, она улыбнется, когда увидит эти фотографии, ведь у нее их нет – та съемка так и не была нигде опубликована, и фото Вике не отдали. Уже не помню, по какой причине… Пусть вспомнит, как весело нам было тогда, какими мы были беззаботными.Я знаю, что когда-нибудь наступит момент, что мы с Викой будем работать бок о бок – скорее всего, это будет какой-нибудь веселый и позитивный телевизионный проект. А еще добавлю, что мне очень жаль, что такие люди, как Вика, Степа, Алена, да и я, чего скромничать, не остались работать на проекте – например, телеведущими. Мне кажется, мы могли бы привнести в шоу много интересного. Возможно, конечно, это звучит несколько обидно для тех, кто сейчас работает над созданием проекта, но мне до этого, извините, нет никакого дела».