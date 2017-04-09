Аня Бузова была инициатором разрыва с гражданским мужем

Молодые люди встретились более пяти лет назад на свадьбе друзей.После этого их отношения развивались очень быстро, но тем не менее дело не дошло до загса.Они уверяла, что у них просто не хватает времени.Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код Ани.«Аня родилась в «День оборонительной позиции», – поведала Клара. – Ее жизненный код – 4153710 – говорит о том, что у нее очень редкая программа – Аня гармоничная, но при этом крайне категоричная и амбициозная личность. В ее характере есть такая черта, как чувство превосходства – себя она ставит на ступень выше, чем всех остальных людей.Ане нужно научиться усмирять гордыню, иначе жизнь будет наказывать ее, «ставить на колени». Но зато Аня, в отличие от своей сестры Оли, очень терпеливая девушка – она умеет ждать. Аня авантюристка. Умеет складно врать, но при этом обладает ярко выраженными дипломатическими качествами – если ей нужно, она способна уговорить кого угодно на что угодно».