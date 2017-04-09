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Аня Бузова была инициатором разрыва с гражданским мужем

Сегодня, 12:41
Фанаты Анны Бузовой, сестры популярной телеведущей Ольги Бузовой, считают, что она рассталась со своим гражданским мужем.

Аня Бузова была инициатором разрыва с гражданским мужем
Молодые люди встретились более пяти лет назад на свадьбе друзей.

После этого их отношения развивались очень быстро, но тем не менее дело не дошло до загса.

Аня Бузова была инициатором разрыва с гражданским мужем


Они уверяла, что у них просто не хватает времени.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код Ани.

Аня Бузова была инициатором разрыва с гражданским мужем


«Аня родилась в «День оборонительной позиции», – поведала Клара. – Ее жизненный код – 4153710 – говорит о том, что у нее очень редкая программа – Аня гармоничная, но при этом крайне категоричная и амбициозная личность. В ее характере есть такая черта, как чувство превосходства – себя она ставит на ступень выше, чем всех остальных людей.

Ане нужно научиться усмирять гордыню, иначе жизнь будет наказывать ее, «ставить на колени». Но зато Аня, в отличие от своей сестры Оли, очень терпеливая девушка – она умеет ждать. Аня авантюристка. Умеет складно врать, но при этом обладает ярко выраженными дипломатическими качествами – если ей нужно, она способна уговорить кого угодно на что угодно».

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Ключевые слова: Аня Бузова

Количество просмотров: 4 849
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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