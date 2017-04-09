Свами Даши стал инициатором скандала в самолете

Свами организовал мастер-классы, которые должны способствовать излечению души и тела.Семинары проходят в различных городах России, и медиуму часто приходится летать на самолете.Некоторое время назад в интернете появилось видео, снятое певицей Афиной, где видно, что Свами Даши устроил скандал на борту воздушного судна, пожелав занять несколько пустых кресел.«Бывают автохамы, но еще бывают самолетные хамы, ну типа быдло наше, родное, и тошнит от таких товарищей. Ну, чтобы было понятнее, я свое место отдала семье с грудным ребенком, а сама села на свободный ряд, через 15 минут это чудовище (человеком, тем более мужчиной, не назвать) нагло село на место и сказал типа: «Идите барышня, я здесь буду спать!» И ему было плевать что я отдала свое место малышу, и что я женщина, и что это не его место. Он вызвал старшего бортпроводника, и она ему культурно пояснила: идите вы, дядя, на улицу, если вас что-то не устраивает. Выражаю человеческую благодарность Настюше с того борта!» - поведала Афина.