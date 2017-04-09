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Свами Даши стал инициатором скандала в самолете

Сегодня, 13:23
После победы в программе "Битва экстрасенсов" Свами Даши пропал с поля зрения журналистом.

Свами Даши стал инициатором скандала в самолете
Свами организовал мастер-классы, которые должны способствовать излечению души и тела.

Семинары проходят в различных городах России, и медиуму часто приходится летать на самолете.

Свами Даши стал инициатором скандала в самолете


Некоторое время назад в интернете появилось видео, снятое певицей Афиной, где видно, что Свами Даши устроил скандал на борту воздушного судна, пожелав занять несколько пустых кресел.

Свами Даши стал инициатором скандала в самолете


«Бывают автохамы, но еще бывают самолетные хамы, ну типа быдло наше, родное, и тошнит от таких товарищей. Ну, чтобы было понятнее, я свое место отдала семье с грудным ребенком, а сама села на свободный ряд, через 15 минут это чудовище (человеком, тем более мужчиной, не назвать) нагло село на место и сказал типа: «Идите барышня, я здесь буду спать!» И ему было плевать что я отдала свое место малышу, и что я женщина, и что это не его место. Он вызвал старшего бортпроводника, и она ему культурно пояснила: идите вы, дядя, на улицу, если вас что-то не устраивает. Выражаю человеческую благодарность Настюше с того борта!» - поведала Афина.

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Ключевые слова: Свами Даши

Количество просмотров: 2 912
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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