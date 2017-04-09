Милана Кержакова впервые прокомментировала смерть отца

По сообщениям СМИ, смерть возникла из-за проблем с сердцем.Во время прощания с отцом Милана Кержакова, которая сейчас находится в интересном положении, старалась держать себя в руках и успокаивать маму и брата.Только сейчас Милана смогла поговорить о своей утрате.«Невозможно и невыносимо осознавать, что человека просто больше нет. Я не могу сказать, что на протяжении всей жизни мы были сильно близки с отцом, но, чем старше я становилась, тем лучше складывались наши отношения, потому что он видел во мне личность и умного человека, о чем говорил сам.Он любил Сашу, несмотря на то многое, что происходило в нашей семейной жизни - и, выслушивая мои недовольства, всегда говорил: «Не, ну в целом он мужик-то нормальный». И, конечно, он очень любил маму, несмотря ни на что», - сообщила девушка.Соболезнуем семье сенатора.