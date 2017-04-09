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Певицу Викторию Ланевскую на отдыхе чуть не съела акула

Сегодня, 22:09
Не так давно певица и актриса Виктория Ланевская вернулась из заслуженного отпуска, где с артисткой произошли невероятные, наполненные эмоциями события.

Певицу Викторию Ланевскую на отдыхе чуть не съела акула
"Я безумно люблю экзотические жаркие страны и поэтому мы выбрали Таиланд. Во время моего пребывания на райском острове Пхи Пхи, который окружён белым песочком и бирюзовым тёплым морем, нам с друзьями захотелось посетить остров Maya Bay (Пляж Maya Bay, где снимался одноименный фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, 2000 год), который так был разрекламирован местными жителями. Когда нас туда высадили, я была удивлена его великолепием, действительно голубая лагуна! Но, к сожалению (это я поняла потом), фильм с Ди Каприо я не смотрела и сравнить ни с чем не могла, к тому же, огорчил большой поток туристов, мы там поплавать толком не могли, ютились как селёдки в банке, поэтому нам пришлось на своей лодке подальше отплыть от берега, чтобы спокойно поплавать с масочками.



Я очень люблю красоту подводного мира, она так завораживает, но этот "заплыв" я запомню надолго! Плывем с друзьями, наслаждаемся большим скоплением полосато-желтых рыбок в нашем поле зрения, я чуть отдалилась от друзей, как вдруг ..., левее и ниже, в нескольких метрах от меня, проплыла большая серая акула ... Не помню, как я "сделала ноги" назад к лодке, но было действительно страшно, а чтобы не сеять панику, сообщила друзьям, что пора вылезать ... Это непередаваемые эмоции - адреналин, страх...

Певицу Викторию Ланевскую на отдыхе чуть не съела акула


В общем, тайцы назвали меня "Lucky" ("везучая"), и сказали: "Ну поплыли тогда туда, где точно нет акул". Возникает логичный вопрос: Зачем было так рисковать, если есть другие, более безопасные места?! Странно ... Такую логику мне не понять ...

Певицу Викторию Ланевскую на отдыхе чуть не съела акула


По возвращению домой, я посмотрела фильм "Пляж", где тема с акулой проходит в основной сюжетной линии, там даже есть целый эпизод, когда мужчина умирает от укуса акулы ... Кто не смотрел, обязательно посмотрите! А мой совет каждому: плавайте с масочками у берега моря, а лучше - только в бассейне, бережёного Бог бережёт! Лично я после всего теперь воздержусь от этого занятия..."- поделилась бесстрашная Виктория Ланевская.

Певицу Викторию Ланевскую на отдыхе чуть не съела акула


Певицу Викторию Ланевскую на отдыхе чуть не съела акула

← Алена Апина сняла откровенный клип

Ключевые слова: Виктория Ланевская

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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Певицу Викторию Ланевскую на отдыхе чуть не съела акула Не так давно певица и актриса Виктория Ланевская вернулась из заслуженного отпуска, где с артисткой произошли невероятные, наполненные эмоциями события.
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