Певицу Викторию Ланевскую на отдыхе чуть не съела акула

Я очень люблю красоту подводного мира, она так завораживает, но этот "заплыв" я запомню надолго! Плывем с друзьями, наслаждаемся большим скоплением полосато-желтых рыбок в нашем поле зрения, я чуть отдалилась от друзей, как вдруг ..., левее и ниже, в нескольких метрах от меня, проплыла большая серая акула ... Не помню, как я "сделала ноги" назад к лодке, но было действительно страшно, а чтобы не сеять панику, сообщила друзьям, что пора вылезать ... Это непередаваемые эмоции - адреналин, страх...
В общем, тайцы назвали меня "Lucky" ("везучая"), и сказали: "Ну поплыли тогда туда, где точно нет акул". Возникает логичный вопрос: Зачем было так рисковать, если есть другие, более безопасные места?! Странно ... Такую логику мне не понять ...
По возвращению домой, я посмотрела фильм "Пляж", где тема с акулой проходит в основной сюжетной линии, там даже есть целый эпизод, когда мужчина умирает от укуса акулы ... Кто не смотрел, обязательно посмотрите! А мой совет каждому: плавайте с масочками у берега моря, а лучше - только в бассейне, бережёного Бог бережёт! Лично я после всего теперь воздержусь от этого занятия..."- поделилась бесстрашная Виктория Ланевская.