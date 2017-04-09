Сыну Жанны Фриске подарили роскошный подарок

Пришедший поздравить Платона стилист Влад Лисовец подарил мальчику подарок мечты.
По словам стилиста, он тоже любит мотоциклы, поэтому решил сделать Платону такой подарок.
«Платон очень смышленый мальчик, быстро развивается, – делится Лисовец с журналистами. – Я всегда слежу, что ему нравится, к чему он стремится, во что любит играть. Поэтому у меня не возникало никаких сомнений, какой подарок ему выбрать. У Платона много книжек с машинами и мотоциклами, просит у папы даже журналы на эту тему. Несмотря на то, что у нас с ним большая разница в возрасте, я разделяю его увлечение – у меня тоже есть мопед. Купил ему мотоцикл. Уверен, он будет в восторге от такого пацанского сюрприза».