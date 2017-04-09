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Сыну Жанны Фриске подарили роскошный подарок

Сегодня, 00:04
В пятницу сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполнилось четыре года.

Сыну Жанны Фриске подарили роскошный подарок
Дмитрий Шепелев устроил для сына праздник.

Пришедший поздравить Платона стилист Влад Лисовец подарил мальчику подарок мечты.

По словам стилиста, он тоже любит мотоциклы, поэтому решил сделать Платону такой подарок.

Сыну Жанны Фриске подарили роскошный подарок


«Платон очень смышленый мальчик, быстро развивается, – делится Лисовец с журналистами. – Я всегда слежу, что ему нравится, к чему он стремится, во что любит играть. Поэтому у меня не возникало никаких сомнений, какой подарок ему выбрать. У Платона много книжек с машинами и мотоциклами, просит у папы даже журналы на эту тему. Несмотря на то, что у нас с ним большая разница в возрасте, я разделяю его увлечение – у меня тоже есть мопед. Купил ему мотоцикл. Уверен, он будет в восторге от такого пацанского сюрприза».

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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске

Количество просмотров: 10 361
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Сыну Жанны Фриске подарили роскошный подарок В пятницу сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платону исполнилось четыре года.
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