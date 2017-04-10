Анастасия Костенко прокомментировала слух о расставании с Тарасовым

Фанаты Бузовой сомневались в том, что комплимент был адресован бывшим супругом ведущей.Параллельно с этим появилась новость о том, что нынешняя возлюбленная футболиста Анастасия Костенко находится в поисках новой квартиры.Модель, судя по всему, решила развеять слухи, разместив снимок в футболке с логотипом "Локомотива", участником которой является Тарасов.«Явно оголенная злободневная проблема - это старание быть в теме, при этом, не находясь и близко там. Так что любая информация, практически половина, будет восприниматься той самой костью, кинутой стае. Все объясняется проще простого - нежеланием проводить свое время бережно и с пользой, отказ от досуга, к которому были приобщены хомосоветикусы. Время покажет все, но при этом, надо понимать, что у него свои зрители», - написала Костенко.