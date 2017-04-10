Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анастасия Костенко прокомментировала слух о расставании с Тарасовым

Сегодня, 13:57
В выходные в сети среди поклонников обсуждалась информация о том, что футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал пост Ольги Бузовой.

Анастасия Костенко прокомментировала слух о расставании с Тарасовым
Фанаты Бузовой сомневались в том, что комплимент был адресован бывшим супругом ведущей.

Анастасия Костенко прокомментировала слух о расставании с Тарасовым


Параллельно с этим появилась новость о том, что нынешняя возлюбленная футболиста Анастасия Костенко находится в поисках новой квартиры.

Модель, судя по всему, решила развеять слухи, разместив снимок в футболке с логотипом "Локомотива", участником которой является Тарасов.

Анастасия Костенко прокомментировала слух о расставании с Тарасовым


«Явно оголенная злободневная проблема - это старание быть в теме, при этом, не находясь и близко там. Так что любая информация, практически половина, будет восприниматься той самой костью, кинутой стае. Все объясняется проще простого - нежеланием проводить свое время бережно и с пользой, отказ от досуга, к которому были приобщены хомосоветикусы. Время покажет все, но при этом, надо понимать, что у него свои зрители», - написала Костенко.

← Анна Седокова стала счастливой мамой ... Борис Грачевский хочет, чтобы его жена... →

Ключевые слова: Анастасия Костенко

Количество просмотров: 3 445
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анастасия Костенко познакомила Дмитрия Тарасова с младшей сестрой
Анастасия Костенко подверглась пластической операции
Связь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова получила подтверждение
Любовница Тарасова Анастасия Костенко признала превосходство над Бузовой
Самое популярное за неделю
Комментарии




Ирина Шейк впервые стала мамой Сегодня появилась новость о пополнении в семье Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Борис Грачевский хочет, чтобы его жена пробилась в кино Борис Грачевский поведал журналистам о том, что он счастлив со своей третьей женой Екатериной Белоцерковской.
Анастасия Костенко прокомментировала слух о расставании с Тарасовым В выходные в сети среди поклонников обсуждалась информация о том, что футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал пост Ольги Бузовой.
Анна Седокова стала счастливой мамой сына Стало известно, что пополнение случилось в семье певицы Анны Седоковой.
Екатерина Колисниченко не может нарадоваться результатом пластической операции груди Участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко решила отдохнуть на жарком солнце Буэнос-Айреса.
Милана Кержакова родила сына Супруги Милана и Александр Кержаковы стали родителями сына.
Сын Джанет Джексона будет жить с ней после развода Певица Джанет Джексон решила разойтись со своим мужем Виссам аль-Мана.
Максим Виторган показал крутой гаджет для сына Сыну звездной пары Ксении Собчак и Максима Виторгана недавно исполнилось 4 месяца.
Дочь Кэти Топурия умилила поклонников певицы Летом 2015 года певица Кэти Топурия стала мамой в первый раз.
Шура страдает от одиночества По словам Шуры, гастроли доставляют ему удовольствие.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.