Анна Семенович выложила фото из метро и рассказала о своём отношении к теракту в Санкт-Петербурге

Непосредственно после теракта, произошедшего в метрополитене Санкт-Петербурга в прошлый понедельник, и чуть позднее, многие звезды шоу-бизнеса и кино выразили свои глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и друзей, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. "Вернувшись в Москву, я узнала эту ужасную новость. Мои соболезнования, как же это больно... #Питер #мыскорбим" - написала Семенович в день теракта.В свежей записи, оставленной певицей на личной страничке, она призывает людей не бояться и продолжать жить, и, таким образом, давать отпор терроризму: "Я иногда езжу на метро и мне это доставляет удовольствие, нет пробок, красиво и быстро! Сегодня я спустилась в метро вместе с сотнями тысяч москвичей и петербуржцев. Жизнь продолжается и я не боюсь. Присоединяйтесь! Это наша история, я с детства люблю метро и чувствую себя в нем, как рыба в воде #всеравнонаметро #вместепротивстраха #всебудетхорошо #люблюилюбима #позитивщики" - написала Анна и выложила фото с одной из станций.