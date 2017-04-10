Арми Хаммер признался в любви к русскому напитку и попросил паспорт

Арми приезжал в столицу в 2013 году в компании Джонни Деппа - они представляли картину "Одинокий Рейнджер".Нынешний фильм "Перестрелка" рассказывает историю противостояния группы американцев и ирландцев, устраивающих феерическое сражение на складе после срыва подпольной сделки по продаже оружия. Действие происходит в 70-е годы, поэтому костюмы героев пестрят разнообразием фасонов и цветов, а масштабная перестрелка выглядит ещё эффектнее. Картина выйдет на российские экраны 27 апреля.Перед пресс-конференцией прошел традиционный для западных звезд фотоколл на крыше отеля The Ritz-Carlton с панорамным видом на Кремль и Красную площадь."Кто-то находит своё предназначение раньше, кто-то позже. Я нашел дело всей своей жизни еще в молодости и счастлив, что стал актером. В начале карьеры я исполнил роль принца в фильме "Белоснежка: Месть гномов" - всё, что мне нужно было там делать - просто быть красавчиком. Теперь я стараюсь играть персонажей с разными характерами" - рассказывает Арми и добавляет: "Меня совсем не тянет сниматься в комиксах. Конечно, это большие деньги, но меня сейчас привлекает небольшое авторское кино - я не хочу покидать мою зону комфорта"."У меня действительно есть русские корни: мой прадед долгое время жил в Москве и даже имел связи с коммунистической партией - он лично знал Ленина. Моё русское происхождение во многом мне помогло, даже в некоторых ролях. И, конечно, я очень люблю русскую водку! Я бы хотел иметь российский паспорт. У кого-нибудь есть с собой паспорт? У меня фото 3x4, сейчас вклеим его и готово!" - смеется актер."В "Перестрелке" мы использовали очень много пиротехники и сделали 4000 пулевых залпов. Было немного жутко, когда циркониевые пули разрывались прямо над головой! Но человек, отвечавший за всё это - настоящий мастер своего дела. На экране все эти трюки выглядят очень эффектно!" - говорит Хаммер.В Россию актер прибыл вместе с супругой Элизабет Чемберс. Всего три месяца назад они отпраздновали рождение второго ребенка - ради визита в Москву детишек пришлось оставить с родителями Элизабет.