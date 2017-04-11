Алена Водонаева объяснила свое высказывание о полных людях

В колонке Алена высказалась о том, что не хочет иметь дело с тучными женщинами, которым лень следить за собой.Девушка написала, что ей даже в одной комнате находится с такими людьми неприятно.На днях Алена стала гостьей программы "Прямой эфир", где обсуждалась ее нашумевшая статья.«Для меня люди с лишним весом точно такая же проблема, как тяжелая наркозависимость. Вы можете долго возмущаться, но мне, например, неприятно смотреть на полную женщину на пляже, поедающую чебурек, и человека, который точно так же принимает свою дозу. Мы, женщины, обязаны за собой следить и контролировать свой вес, следить за своим здоровьем», – поведала девушка.