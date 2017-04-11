Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Алена Водонаева объяснила свое высказывание о полных людях

Сегодня, 11:20
Недавно бывшая участница знаменитой телестройки "Дом-2" Алена Водонаева написала статью для онлайн-журнала.

Алена Водонаева объяснила свое высказывание о полных людях
В колонке Алена высказалась о том, что не хочет иметь дело с тучными женщинами, которым лень следить за собой.

Алена Водонаева объяснила свое высказывание о полных людях


Девушка написала, что ей даже в одной комнате находится с такими людьми неприятно.

На днях Алена стала гостьей программы "Прямой эфир", где обсуждалась ее нашумевшая статья.

Алена Водонаева объяснила свое высказывание о полных людях


«Для меня люди с лишним весом точно такая же проблема, как тяжелая наркозависимость. Вы можете долго возмущаться, но мне, например, неприятно смотреть на полную женщину на пляже, поедающую чебурек, и человека, который точно так же принимает свою дозу. Мы, женщины, обязаны за собой следить и контролировать свой вес, следить за своим здоровьем», – поведала девушка.

← Рита Дакота опубликовала откровенный ... Анна Калашникова выложила снимки с от... →

Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 2 405
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Прямой эфир»

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Алена Водонаева шокировала сеть скандальным заявлением
Алёна Водонаева вступила в элитную тусовку
Алена Водонаева поведала тайну идеальных снимков
Алена Водонаева продемонстрировала свое лучшее нижнее белье
Самое популярное за неделю
Комментарии




Сын Александры Завьяловой сядет в тюрьму Долгое время проводилось расследование убийства заслуженной артистки России Александры Завьяловой.
Сергей Лазарев показал милое фото сына Общественность лишь в конце прошлого года узнала о том, что у певца Сергея Лазарева есть сын.
Анна Калашникова выложила снимки с откровенной фотосессии После завершения отношений с певцом Прохором Шаляпиным Анна Калашникова решила с головой погрузиться в работу.
Алена Водонаева объяснила свое высказывание о полных людях Недавно бывшая участница знаменитой телестройки "Дом-2" Алена Водонаева написала статью для онлайн-журнала.
Рита Дакота опубликовала откровенный снимок На днях певица Рита Дакота прилетела из Америки, где у нее проходили работы над новым клипом.
Глеб Жемчугов устроил сюрприз бывшей жене Несмотря на то, что бывшие участники телепроекта "Дом-2" Глеб Жемчугов и Ольга Ветер развелись, они смогли остаться друзьями.
Дочь Прилучного и Муцениеце начала ходить Недавно в СМИ появилась новость о разводе звездной пары актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Ольга Бузова намекнула на то, что простила бывшего супруга Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым решила покорять шоу-бизнес с помощью сольного творчества.
Влад Топалов раскрыл причину расставания с женой Месяц назад появилась новость о разводе певца Влада Топалова со своей супругой Ксенией Данилиной.
Арми Хаммер признался в любви к русскому напитку и попросил паспорт Голливудский актер Арми Хаммер прибыл в Москву на премьеру своего нового фильма "Перестрелка".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.