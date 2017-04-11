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Незнакомая женщина пыталась поссорить беременную Стоцкую с мужем

Сегодня, 13:05
Певица Анастасия Стоцкая в скором времени подарит своему мужу ребенка.

Незнакомая женщина пыталась поссорить беременную Стоцкую с мужем
Но, как выяснилось, незнакомая женщина пыталась внести раздал в семью певицы.

Она писала мужу Анастасии, различным образом унижая его жену.

В скором времени сама звезда узнала об этом и поспешила обратиться к завистникам через социальную сеть.

«Так-с, накипело... Оказывается, некая «птичка на хвостике» из тех ребят, кто на меня подписан, периодически доносит моему мужу, в какую позу и как я встала, выражая это в своем гадком и извращенном ключе. Хочу обратиться ко всем сомнительным личностям: отписаться, не писать гадкие комментарии и не пытаться внести разлад в мою семью! Потому что это сделать невозможно! А для вас, друзья, новая серия фотографий…

Незнакомая женщина пыталась поссорить беременную Стоцкую с мужем


И прошу, заботливые вы мои, не надо видеть никакого символизма и фатализма в черных крыльях и чем-то еще… Если вам плохо, больно и тяжело – сходите к психиатру или прооритесь в лесу. Но не надо мне, беременной женщине, маме, давать наставления и пытаться поссорить с моей семьей, рассказывая, какая я плохая или хорошая, как держать или не держать живот, в какой цвет красить волосы и т.д. Мы сами разберемся – люди взрослые. У нас все прекрасно. В конце концов, разбирайтесь в своих семьях» – написала Стоцкая.

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Ключевые слова: Анастасия Стоцкая

Количество просмотров: 1 131
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Незнакомая женщина пыталась поссорить беременную Стоцкую с мужем Певица Анастасия Стоцкая в скором времени подарит своему мужу ребенка.
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