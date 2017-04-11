Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»

Сегодня, 21:06
23-летняя москвичка Анна Мэй, модель, актриса и телеведущая, выиграла международный конкурс красоты Miss World Beaty Queen 2017, финал которого состоялся 1 апреля в крупнейшем городе Шри-Ланки - Коломбо.

Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»
Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»


Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»


Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»


В конкурсе принимали участие девушки из более чем 30 стран, поэтому в финале разгорелись нешуточные страсти: девушкам пришлось блистать не только внешне, но и завоевать сердца жюри пламенной речью и выступлением на конкурсе талантов.

Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»


Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»


Анна Мэй отличилась проникновенным исполнением песни Френка Синатры My way, заставив зрителей аплодировать ей стоя.

Как призналась сама красавица, эта победа не стала для нее неожиданностью, ведь за плечами у неё большой опыт работы на различных фешн-мероприятиях: участие в неделях моды, показах дизайнеров, съемки для журналов и каталогов.

Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»


Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»


Секрет успеха русской красавицы в её неотразимой спортивной фигуре – результата занятий фитнесом, плаванием и танцами, а также в её природном обаянии, которое помогает девушке штурмовать также и телевизионный олимп.

Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»


Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»


Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»


Пожелаем ей новых побед и свершений!

← Незнакомая женщина пыталась поссорит... Певица Нюша удивила подписчиков стран... →

Ключевые слова: Анна Мэй

Количество просмотров: 481
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Актриса Татьяна Абраменко украсила обложку модного журнала InStyle
Куколка Полли Каннабис снялась для L'Officiel Newsletter
Марина Сашина
Полли Каннабис стала победительницей конкурса Top Fashion Model
Самое популярное за неделю
Комментарии




Певица Нюша удивила подписчиков странным выбором наряда Популярная исполнительница Нюша появилась на публике в бабушкином наряде.
Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017» 23-летняя москвичка Анна Мэй, модель, актриса и телеведущая, выиграла международный конкурс красоты Miss World Beaty Queen 2017, финал которого состоялся 1 апреля в крупнейшем городе Шри-Ланки - Коломбо.
Незнакомая женщина пыталась поссорить беременную Стоцкую с мужем Певица Анастасия Стоцкая в скором времени подарит своему мужу ребенка.
Сын Александры Завьяловой сядет в тюрьму Долгое время проводилось расследование убийства заслуженной артистки России Александры Завьяловой.
Сергей Лазарев показал милое фото сына Общественность лишь в конце прошлого года узнала о том, что у певца Сергея Лазарева есть сын.
Анна Калашникова выложила снимки с откровенной фотосессии После завершения отношений с певцом Прохором Шаляпиным Анна Калашникова решила с головой погрузиться в работу.
Алена Водонаева объяснила свое высказывание о полных людях Недавно бывшая участница знаменитой телестройки "Дом-2" Алена Водонаева написала статью для онлайн-журнала.
Рита Дакота опубликовала откровенный снимок На днях певица Рита Дакота прилетела из Америки, где у нее проходили работы над новым клипом.
Глеб Жемчугов устроил сюрприз бывшей жене Несмотря на то, что бывшие участники телепроекта "Дом-2" Глеб Жемчугов и Ольга Ветер развелись, они смогли остаться друзьями.
Дочь Прилучного и Муцениеце начала ходить Недавно в СМИ появилась новость о разводе звездной пары актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.