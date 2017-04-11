Российская модель Анна Мэй получила гран-при на конкурсе «Miss World Beaty Queen 2017»

В конкурсе принимали участие девушки из более чем 30 стран, поэтому в финале разгорелись нешуточные страсти: девушкам пришлось блистать не только внешне, но и завоевать сердца жюри пламенной речью и выступлением на конкурсе талантов.Анна Мэй отличилась проникновенным исполнением песни Френка Синатры My way, заставив зрителей аплодировать ей стоя.Как призналась сама красавица, эта победа не стала для нее неожиданностью, ведь за плечами у неё большой опыт работы на различных фешн-мероприятиях: участие в неделях моды, показах дизайнеров, съемки для журналов и каталогов.Секрет успеха русской красавицы в её неотразимой спортивной фигуре – результата занятий фитнесом, плаванием и танцами, а также в её природном обаянии, которое помогает девушке штурмовать также и телевизионный олимп.Пожелаем ей новых побед и свершений!