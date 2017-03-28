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Влад Топалов повторно заговорил о своей наркотической зависимости

Сегодня, 17:42
Бывший участник группы "SMASH", а ныне сольный певец Влад Топалов ещё несколько лет назад открыто рассказал о своей наркотической зависимости.

Влад Топалов повторно заговорил о своей наркотической зависимости
К счастью, исполнителю удалось вовремя взять себя в руки и победить этот недуг. Сегодня Владу не только удается придерживаться здорового образа жизни, но и успешно оказывать помощь таким же людям, каким он был когда-то.

Влад Топалов повторно заговорил о своей наркотической зависимости


Недавно певец сообщил поклонникам об открытии медицинского центра "Можайка 10", в котором он сам проводит много времени, мотивируя зависимых людей.

Влад Топалов повторно заговорил о своей наркотической зависимости


"Основным направлением является борьба с наркоманией, игроманией, алкоголизмом, табакокурением и другими видам зависимостей. Скажу вам честно, для меня эта тема была закрыта много лет, но сейчас я снова готов к открытому разговору об этом, потому что теперь я нахожусь по другую сторону баррикад и огромное количество времени посвящаю помощи тем, кто борется с этой проблемой.",

- написал Топалов в своем Instagram.

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Ключевые слова: Влад Топалов

Количество просмотров: 208
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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