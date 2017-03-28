Влад Топалов повторно заговорил о своей наркотической зависимости

Недавно певец сообщил поклонникам об открытии медицинского центра "Можайка 10", в котором он сам проводит много времени, мотивируя зависимых людей.
"Основным направлением является борьба с наркоманией, игроманией, алкоголизмом, табакокурением и другими видам зависимостей. Скажу вам честно, для меня эта тема была закрыта много лет, но сейчас я снова готов к открытому разговору об этом, потому что теперь я нахожусь по другую сторону баррикад и огромное количество времени посвящаю помощи тем, кто борется с этой проблемой.",
- написал Топалов в своем Instagram.