Влад Топалов повторно заговорил о своей наркотической зависимости

Бывший участник группы "SMASH", а ныне сольный певец Влад Топалов ещё несколько лет назад открыто рассказал о своей наркотической зависимости.

К счастью, исполнителю удалось вовремя взять себя в руки и победить этот недуг. Сегодня Владу не только удается придерживаться здорового образа жизни, но и успешно оказывать помощь таким же людям, каким он был когда-то.Недавно певец сообщил поклонникам об открытии медицинского центра "Можайка 10", в котором он сам проводит много времени, мотивируя зависимых людей.- написал Топалов в своем Instagram.