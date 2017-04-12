Диана Шурыгина угодила в психушку

Несколько дней назад Шурыгина, как раз устроила подобное общение со своими почитателями, пообещав рассказать о том, как и что у неё в первый раз было.Она поделилась тем, как попробовала алкоголь в детстве. При этом Диана на помнит сколько ей было лет, но зато запомнила, что это было красное полусладкое вино.Были ответы и про первые заработанные деньги и про первую любовь, но самым ожидаемым был ответ на вопрос о первом сексе.Ну, а спустя пару дней после этого разговора оказалось, что мать «звезды ТВ» отправила дочь на обследование в психиатрическую клинику, опасаясь за её душевное состояние.И вот теперь возникает вопрос – это опять хитрый ход, чтобы напомнить о своем существовании и рассказать о том, как нелегко живется Диане или она реально слетела с катушек.