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Диана Шурыгина угодила в психушку

Вчера, 19:48
Диану Шурыгину уже не зовут на ТВ, но она не отчаивается и теперь устраивает свои «прямые эфиры» в сети, раздавая девушкам советы, как надо вести себя «первый раз».

Диана Шурыгина угодила в психушку
Несколько дней назад Шурыгина, как раз устроила подобное общение со своими почитателями, пообещав рассказать о том, как и что у неё в первый раз было.

Она поделилась тем, как попробовала алкоголь в детстве. При этом Диана на помнит сколько ей было лет, но зато запомнила, что это было красное полусладкое вино.

Диана Шурыгина угодила в психушку


Были ответы и про первые заработанные деньги и про первую любовь, но самым ожидаемым был ответ на вопрос о первом сексе.



Ну, а спустя пару дней после этого разговора оказалось, что мать «звезды ТВ» отправила дочь на обследование в психиатрическую клинику, опасаясь за её душевное состояние.

Диана Шурыгина угодила в психушку


И вот теперь возникает вопрос – это опять хитрый ход, чтобы напомнить о своем существовании и рассказать о том, как нелегко живется Диане или она реально слетела с катушек.

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Ключевые слова: Диана Шурыгина

Количество просмотров: 11 648
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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