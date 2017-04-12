Юля Паршута выпустила дебютный EP альбом под названием "Навсегда"

Долгие и волнительные ожидания поклонников Юли Паршута наконец-то оправдались: Юля представила дебютный альбом. Вслед за успешным релизом композиции и клипа (реж. – Алан Бадоев) "Асталависта", которые поддержали многие радиостанции и музыкальные телеканалы страны, Юля Паршута сделала настоящий сюрприз своим поклонникам, выпустив EP под названием "Навсегда".В пластинку вошли 5 треков, а также 2 ремикса, которые эффектно дополнили общее эмоциональное настроение альбома. Альбом выполнен в лучших традициях Euro Pop со смелыми вкраплениями ярких электронных битов. Уникальный и волнующий тембр Юли, захватывающие слова каждой песни, напряжение, растущее от трека к треку, палитра экстремальных эмоций – всё это составляющие одной вселенной в музыкальной огранке под названием "Навсегда"."Работа над альбомом вместе с моей командой шла очень интенсивно. Мы провели в студии несчетное количество часов. "Навсегда" – это не просто музыкальный альбом, а скорее своего рода короткометражный музыкальный фильм. Каждый слушатель, проникнув в эмоциональное настроение альбома, может нарисовать этот фильм самостоятельно по сценарию, заложенному в треках. В каждом слове, в каждом треке есть своя внутренняя философия. Альбом "Навсегда" - это отражение сильнейших личных переживаний и чувств, которым было место в моей жизни, и теперь они нашли воплощение в этой музыке. Я думаю, что услышав ее, многие смогут услышать меня и мою историю"– комментирует Юля.Острое обсуждение альбома началось ещё до его официального релиза. С момента старта предварительной продажи, сеть буквально взорвалась комментариями. Поклонники наперебой писали слова благодарности и поддержки.Отличные рейтинги, мощная поддержка поклонников и высокие оценки музыкальных критиков – это, пожалуй, дает пластинке все шансы побороться за звание одной из самых громких премьер этого года.Съемки клипа на одноименный альбому трек "Навсегда" прошли в середине марта в Лос-Анджелесе. Режиссером вновь стал маэстро Алан Бадоев. Громкая премьера атмосферного клипа ожидается в середине апреля.Приобрести и прослушать альбом можно в «iTunes Store», «Apple Music», Google.Play и на других цифровых площадках.Ссылка:apple.co/2nemVZuyoutube.com/watch?v=ovhhEBa8Tog - тизер альбомаТреклист:1. Асталависта2. Почему дождь3. Магнит4. Ты не для меня5. Навсегда6. Магнит (DJ Antonio Remix)7. Навсегда (Astero Remix)