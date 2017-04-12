Юля Паршута выпустила дебютный EP альбом под названием "Навсегда"

В пластинку вошли 5 треков, а также 2 ремикса, которые эффектно дополнили общее эмоциональное настроение альбома. Альбом выполнен в лучших традициях Euro Pop со смелыми вкраплениями ярких электронных битов. Уникальный и волнующий тембр Юли, захватывающие слова каждой песни, напряжение, растущее от трека к треку, палитра экстремальных эмоций – всё это составляющие одной вселенной в музыкальной огранке под названием "Навсегда".
"Работа над альбомом вместе с моей командой шла очень интенсивно. Мы провели в студии несчетное количество часов. "Навсегда" – это не просто музыкальный альбом, а скорее своего рода короткометражный музыкальный фильм. Каждый слушатель, проникнув в эмоциональное настроение альбома, может нарисовать этот фильм самостоятельно по сценарию, заложенному в треках. В каждом слове, в каждом треке есть своя внутренняя философия. Альбом "Навсегда" - это отражение сильнейших личных переживаний и чувств, которым было место в моей жизни, и теперь они нашли воплощение в этой музыке. Я думаю, что услышав ее, многие смогут услышать меня и мою историю"
– комментирует Юля.
Острое обсуждение альбома началось ещё до его официального релиза. С момента старта предварительной продажи, сеть буквально взорвалась комментариями. Поклонники наперебой писали слова благодарности и поддержки.
Отличные рейтинги, мощная поддержка поклонников и высокие оценки музыкальных критиков – это, пожалуй, дает пластинке все шансы побороться за звание одной из самых громких премьер этого года.
Съемки клипа на одноименный альбому трек "Навсегда" прошли в середине марта в Лос-Анджелесе. Режиссером вновь стал маэстро Алан Бадоев. Громкая премьера атмосферного клипа ожидается в середине апреля.
Приобрести и прослушать альбом можно в «iTunes Store», «Apple Music», Google.Play и на других цифровых площадках.
Ссылка:
apple.co/2nemVZu
youtube.com/watch?v=ovhhEBa8Tog - тизер альбома
Треклист:
1. Асталависта
2. Почему дождь
3. Магнит
4. Ты не для меня
5. Навсегда
6. Магнит (DJ Antonio Remix)
7. Навсегда (Astero Remix)