Елена Борщева объяснила причину ухода из Comedy Woman

36-летняя звезда смогла покорить зрителей своим искрометным юмором.Почти четыре года Елена была звездой шоу Comedy Woman.Но в 2012 году приняла решение уйти из программы и начать сольную карьеру.И вот по истечении пяти лет Борщева решила прояснить ситуацию с уходом.«Кстати, когда я ушла из Comedy Woman, многие стали говорить, что это случилось из-за того, что я переругалась с другими участницами. Я устала отрицать все эти разговоры. Не раз говорила: «Всему виной – кризис образа моей героини Елены Хульевны!» Но в это мало кто верил. А ведь никаких серьезных конфликтов с девчонками у меня никогда не было. Конечно, случались какие-то недопонимания. Но они происходили исключительно по работе. Мы до сих пор общаемся и при встрече всегда рады друг друга видеть», - поведала Елена.