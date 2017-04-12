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Елена Борщева объяснила причину ухода из Comedy Woman

Сегодня, 01:23
Сегодня, 12 апреля, популярная актриса Елена Борщева отмечает день рождения.

Елена Борщева объяснила причину ухода из Comedy Woman
36-летняя звезда смогла покорить зрителей своим искрометным юмором.

Почти четыре года Елена была звездой шоу Comedy Woman.

Но в 2012 году приняла решение уйти из программы и начать сольную карьеру.

Елена Борщева объяснила причину ухода из Comedy Woman


И вот по истечении пяти лет Борщева решила прояснить ситуацию с уходом.

«Кстати, когда я ушла из Comedy Woman, многие стали говорить, что это случилось из-за того, что я переругалась с другими участницами. Я устала отрицать все эти разговоры. Не раз говорила: «Всему виной – кризис образа моей героини Елены Хульевны!» Но в это мало кто верил. А ведь никаких серьезных конфликтов с девчонками у меня никогда не было. Конечно, случались какие-то недопонимания. Но они происходили исключительно по работе. Мы до сих пор общаемся и при встрече всегда рады друг друга видеть», - поведала Елена.

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Ключевые слова: Елена Борщева

Количество просмотров: 7 696
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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