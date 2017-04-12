Максим Виторган поведал, какого быть отцом в 40 лет

Супруга 44-летнего актера родила ему замечательного сына Платона.Родители стараются уделять своему ребенку все свободное время.По словам Максима, рождение третьего ребенка сделало его более сентиментальным.«Есть красивая (хотя и более инфантильная) картинка, в которой идут по улице молодые родители и держат за руки двоих детей. Ведь дети укорачивают жизнь, а не удлиняют ее. С появлением ребенка у тебя появляется шкала, по которой ты четко видишь, как проходит время. Моему сыну будет всего-навсего 10 лет, а мне – уже 54. А когда он закончит школу, мне будет 60. И меня это пугает», – рассказал Максим.