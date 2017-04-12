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Максим Виторган поведал, какого быть отцом в 40 лет

Сегодня, 01:32
Осенью 2016 года Максим Виторган стал отцом в третий раз.

Максим Виторган поведал, какого быть отцом в 40 лет
Супруга 44-летнего актера родила ему замечательного сына Платона.

Родители стараются уделять своему ребенку все свободное время.

По словам Максима, рождение третьего ребенка сделало его более сентиментальным.

Максим Виторган поведал, какого быть отцом в 40 лет


«Есть красивая (хотя и более инфантильная) картинка, в которой идут по улице молодые родители и держат за руки двоих детей. Ведь дети укорачивают жизнь, а не удлиняют ее. С появлением ребенка у тебя появляется шкала, по которой ты четко видишь, как проходит время. Моему сыну будет всего-навсего 10 лет, а мне – уже 54. А когда он закончит школу, мне будет 60. И меня это пугает», – рассказал Максим.

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Ключевые слова: Максим Виторган

Количество просмотров: 2 054
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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