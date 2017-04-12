Другие же посоветовали Бузовой срочно набрать вес - по их мнению, она выглядит слишком худой. Тем не менее, большинство подписчиков оценило кадр по достоинству - снимок набрал почти 200 тысяч лайков.
Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье
Сегодня, 02:54
Телеведущая Ольга Бузова выложила в сеть пикантный снимок.
Новая фотография звезды "Дома-2" и начинающей певицы получилась одновременно откровенной и, в то же время, очень нежной - до такой степени, что некоторые поклонники сочли запечатленный комплект белья слишком закрытым.
Другие же посоветовали Бузовой срочно набрать вес - по их мнению, она выглядит слишком худой. Тем не менее, большинство подписчиков оценило кадр по достоинству - снимок набрал почти 200 тысяч лайков.
Другие же посоветовали Бузовой срочно набрать вес - по их мнению, она выглядит слишком худой. Тем не менее, большинство подписчиков оценило кадр по достоинству - снимок набрал почти 200 тысяч лайков.
← Лолита шокировала публику неуместным ...
Ключевые слова: Ольга Бузова
Количество просмотров: 4 927
Количество просмотров: 4 927
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье Телеведущая Ольга Бузова выложила в сеть пикантный снимок.
Лолита шокировала публику неуместным макияжем Певица Лолита посетила концерт в Кремле в весьма странном образе.
Анна Семенович в полупрозрачном наряде сравнила себя с кошкой Певица Анна Семенович выложила в блог свежие фото с необычным комментарием.
Актер Василий Степанов доставлен в больницу после падения из окна Звезда фильма "Обитаемый остров" Василий Степанов выбросился из окна.
Максим Виторган поведал, какого быть отцом в 40 лет Осенью 2016 года Максим Виторган стал отцом в третий раз.
Елена Борщева объяснила причину ухода из Comedy Woman Сегодня, 12 апреля, популярная актриса Елена Борщева отмечает день рождения.
Оксана Скакун почувствовала себя плохо на сцене Актриса сериала "Улица разбитых фонарей" Оксана Скакун в настоящее время чувствует себя плохо.
Юля Паршута выпустила дебютный EP альбом под названием "Навсегда" Долгие и волнительные ожидания поклонников Юли Паршута наконец-то оправдались: Юля представила дебютный альбом. Вслед за успешным релизом композиции и клипа (реж. – Алан Бадоев) "Асталависта", которые поддержали многие радиостанции и музыкальные телеканалы страны, Юля Паршута сделала настоящий сюрприз своим поклонникам, выпустив EP под названием "Навсегда".
Марина Мексика довольна результатом пластики Участница главной телестройки страны "Дом-2" Марина Мексика захотела полностью изменить свою внешность.