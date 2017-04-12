Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье

Новая фотография звезды "Дома-2" и начинающей певицы получилась одновременно откровенной и, в то же время, очень нежной - до такой степени, что некоторые поклонники сочли запечатленный комплект белья слишком закрытым.Другие же посоветовали Бузовой срочно набрать вес - по их мнению, она выглядит слишком худой. Тем не менее, большинство подписчиков оценило кадр по достоинству - снимок набрал почти 200 тысяч лайков.