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Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье

Сегодня, 02:54
Телеведущая Ольга Бузова выложила в сеть пикантный снимок.

Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье
Новая фотография звезды "Дома-2" и начинающей певицы получилась одновременно откровенной и, в то же время, очень нежной - до такой степени, что некоторые поклонники сочли запечатленный комплект белья слишком закрытым.

Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье


Другие же посоветовали Бузовой срочно набрать вес - по их мнению, она выглядит слишком худой. Тем не менее, большинство подписчиков оценило кадр по достоинству - снимок набрал почти 200 тысяч лайков.

Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье


Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье


Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье

← Лолита шокировала публику неуместным ...

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 4 927
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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