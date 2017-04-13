Бывшая жена олигарха Саркисова поведала о том, почему она снова одна

Недавно фанаты начали задаваться вопросом о расставании Юлии с отцом дочери, Джеймсом Тратасом.Причиной для такого вывода стало отсутствие фотографий Джеймса в "Инстаграм" Юлии.В итоге девушка решила поведать подписчикам правду.«Увы, как в кино бывает, похоже, только в кино. Видимо, актерам свойственна самовлюбленность, самолюбование и прочие не совместимые с нормальной жизнью качества. Поэтому я посчитала, что лучше отпустить человека, чтобы не тратить понапрасну драгоценное время нашей жизни.Никогда никакие финансы, самолеты-пароходы и прочая материальная атрибутика не будут для меня важнее общечеловеческих ценностей, таких как любовь, уважение, семья и дети. Я хочу дарить свое внимание, свое тепло тому, кто умеет это ценить и отвечать мне тем же. Моя жизнь - мои правила», - сообщила Юлия.