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Бывшая жена олигарха Саркисова поведала о том, почему она снова одна

Сегодня, 10:48
Личная жизнь Юлии Любичанской, экс-супруги олигарха Николая Саркисова, бурно обсуждается в Сети.

Бывшая жена олигарха Саркисова поведала о том, почему она снова одна
Недавно фанаты начали задаваться вопросом о расставании Юлии с отцом дочери, Джеймсом Тратасом.

Причиной для такого вывода стало отсутствие фотографий Джеймса в "Инстаграм" Юлии.

Бывшая жена олигарха Саркисова поведала о том, почему она снова одна


В итоге девушка решила поведать подписчикам правду.

«Увы, как в кино бывает, похоже, только в кино. Видимо, актерам свойственна самовлюбленность, самолюбование и прочие не совместимые с нормальной жизнью качества. Поэтому я посчитала, что лучше отпустить человека, чтобы не тратить понапрасну драгоценное время нашей жизни.

Бывшая жена олигарха Саркисова поведала о том, почему она снова одна


Никогда никакие финансы, самолеты-пароходы и прочая материальная атрибутика не будут для меня важнее общечеловеческих ценностей, таких как любовь, уважение, семья и дети. Я хочу дарить свое внимание, свое тепло тому, кто умеет это ценить и отвечать мне тем же. Моя жизнь - мои правила», - сообщила Юлия.

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Ключевые слова: Юлия Любичанская

Количество просмотров: 2 288
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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