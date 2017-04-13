Мама Натальи Гулькиной считает себя виновной в ее аборте

Многие полюбили песни культовой группы.Наталия пользовалась популярностью среди мужчин.На днях певица пришла на программу "Пусть говорят".Наталия рассказала о том, что в 16 лет забеременела.«Для меня не было дилеммы, оставлять его или нет, потому что мы были по уши влюблены.. Я, конечно, испугалась. Сначала я вообще не поняла, когда начались такие естественные физиологические процессы, как тошнота и рвота. Вообще сомнений не было никаких. Но мама сказала категорически: «Нет». Хотя сережина мама Серафима, наоборот, говорила: «Давайте оставим, я буду помогать», – поведала артистка.