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Мама Натальи Гулькиной считает себя виновной в ее аборте

Сегодня, 12:12
Наталия Гулькина, солистка группы "Мираж", стала выступать на сцене 30 лет назад.

Мама Натальи Гулькиной считает себя виновной в ее аборте
Многие полюбили песни культовой группы.

Наталия пользовалась популярностью среди мужчин.

Мама Натальи Гулькиной считает себя виновной в ее аборте


На днях певица пришла на программу "Пусть говорят".

Наталия рассказала о том, что в 16 лет забеременела.

Мама Натальи Гулькиной считает себя виновной в ее аборте


«Для меня не было дилеммы, оставлять его или нет, потому что мы были по уши влюблены.. Я, конечно, испугалась. Сначала я вообще не поняла, когда начались такие естественные физиологические процессы, как тошнота и рвота. Вообще сомнений не было никаких. Но мама сказала категорически: «Нет». Хотя сережина мама Серафима, наоборот, говорила: «Давайте оставим, я буду помогать», – поведала артистка.

← Бывшая жена олигарха Саркисова поведа...

Ключевые слова: Наталия Гулькина

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Пусть говорят»

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Мама Натальи Гулькиной считает себя виновной в ее аборте Наталия Гулькина, солистка группы "Мираж", стала выступать на сцене 30 лет назад.
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