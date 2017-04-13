Катя Гордон поведала о мистике, произошедшей с ней во время нахождения в больнице

После появления на свет малыша Катя делилась, что роды были очень сложными.Врачи сообщили, что Гордон боролась за жизнь.Женщина решила рассказать подписчикам о мистике, которая произошла с ней во время нахождения на больничной койке.«Пока я несколько дней находилась на вентиляции легких, боролась за жизнь, повидала многих умерших — то ли это были галлюцинации, то ли последствия анестезии. Был среди привидевшихся и мой погибший лучший друг Вася Вяткин — парень, который утонул. Вася сказал мне: «Катя, пообещай мне до Нового года не пускать в свою жизнь новых людей». После этой мистической фразы у меня возникло непримиримое желание отгородиться от новых знакомств и закрыть все прежние конфликты», - сообщила Катя.