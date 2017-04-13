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Катя Гордон поведала о мистике, произошедшей с ней во время нахождения в больнице

Сегодня, 14:17
19 февраля певица и юрист Катя Гордон родила второго ребенка.

Катя Гордон поведала о мистике, произошедшей с ней во время нахождения в больнице
После появления на свет малыша Катя делилась, что роды были очень сложными.

Врачи сообщили, что Гордон боролась за жизнь.

Женщина решила рассказать подписчикам о мистике, которая произошла с ней во время нахождения на больничной койке.

Катя Гордон поведала о мистике, произошедшей с ней во время нахождения в больнице


«Пока я несколько дней находилась на вентиляции легких, боролась за жизнь, повидала многих умерших — то ли это были галлюцинации, то ли последствия анестезии. Был среди привидевшихся и мой погибший лучший друг Вася Вяткин — парень, который утонул. Вася сказал мне: «Катя, пообещай мне до Нового года не пускать в свою жизнь новых людей». После этой мистической фразы у меня возникло непримиримое желание отгородиться от новых знакомств и закрыть все прежние конфликты», - сообщила Катя.

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Ключевые слова: Катя Гордон

Количество просмотров: 4 381
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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