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Близкие Ильи Резника пострадали в результате действия коллекторов

Сегодня, 15:16
Жена популярного композитора Ильи Резника, Ирина Романова, рассказала, что ее родные попали в сложную ситуацию.

Близкие Ильи Резника пострадали в результате действия коллекторов
Сестра Ирины взяла кредит и удачно его погасила. Но, как оказалось, документы об этом были утеряны.

Теперь коллекторы начали донимать сестру Романовой с требованием закрыть долг.

Близкие Ильи Резника пострадали в результате действия коллекторов


«На вопрос соседки «Вы знаете, кому ломаете дверь?», они ответили: «Да. Эта квартира Ильи Резника. Мы прекрасно знаем. И ищем сестру его жены, чтобы поговорить с ней о ее долгах…» В данный момент мои родные вынуждены прятаться. Сестра не имеет возможности ездить на работу ввиду опасности и угрозе ее жизни… Попасть в квартиру не можем, так как боимся огромных бойцовых нелюдей... В квартире закрыты две кошки», – поведала женщина в микроблоге.

Надеемся, что ситуацию получится разрешить мирным путем.

← Катя Гордон поведала о мистике, произо...

Ключевые слова: Илья Резник

Количество просмотров: 2 977
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Близкие Ильи Резника пострадали в результате действия коллекторов Жена популярного композитора Ильи Резника, Ирина Романова, рассказала, что ее родные попали в сложную ситуацию.
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