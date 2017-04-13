Близкие Ильи Резника пострадали в результате действия коллекторов

Сестра Ирины взяла кредит и удачно его погасила. Но, как оказалось, документы об этом были утеряны.Теперь коллекторы начали донимать сестру Романовой с требованием закрыть долг.«На вопрос соседки «Вы знаете, кому ломаете дверь?», они ответили: «Да. Эта квартира Ильи Резника. Мы прекрасно знаем. И ищем сестру его жены, чтобы поговорить с ней о ее долгах…» В данный момент мои родные вынуждены прятаться. Сестра не имеет возможности ездить на работу ввиду опасности и угрозе ее жизни… Попасть в квартиру не можем, так как боимся огромных бойцовых нелюдей... В квартире закрыты две кошки», – поведала женщина в микроблоге.Надеемся, что ситуацию получится разрешить мирным путем.