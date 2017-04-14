Елена Ксенофонтова поведала о том, как пережили развод ее дети

Но супруг предъявил встречные обвинения, сообщив, что именно актриса поднимала на него руку.На Елену завели уголовное дело, но потом его закрыли.Звезда побывала на передаче "Наедине со всеми". В разговоре с ведущей Юлией Меньшовой она рассказала, как ее семья пережила тяжелый развод.«Соня не могла понять, как это мы больше не вместе. Мне помогла одна девочка из ее детского сада, которая пришла и говорит: «А мои родители теперь не вместе идут. И так хорошо. А то они ссорились все время. А теперь так хорошо: и с мамой хорошо, и с папой хорошо». До этого Соня думала, что у нас какая-то эксклюзивная ситуация, а нормальные люди живут вместе. Она принимала мои объяснения, но были сомнения», - поделилась женщина.