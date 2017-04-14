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Елена Ксенофонтова поведала о том, как пережили развод ее дети

Сегодня, 10:55
Некоторое время назад актриса Елена Ксенофонтова решила поделиться тем, что муж Александр Рыжих ее избивал.

Елена Ксенофонтова поведала о том, как пережили развод ее дети
Но супруг предъявил встречные обвинения, сообщив, что именно актриса поднимала на него руку.

Елена Ксенофонтова поведала о том, как пережили развод ее дети


На Елену завели уголовное дело, но потом его закрыли.

Звезда побывала на передаче "Наедине со всеми". В разговоре с ведущей Юлией Меньшовой она рассказала, как ее семья пережила тяжелый развод.

Елена Ксенофонтова поведала о том, как пережили развод ее дети


«Соня не могла понять, как это мы больше не вместе. Мне помогла одна девочка из ее детского сада, которая пришла и говорит: «А мои родители теперь не вместе идут. И так хорошо. А то они ссорились все время. А теперь так хорошо: и с мамой хорошо, и с папой хорошо». До этого Соня думала, что у нас какая-то эксклюзивная ситуация, а нормальные люди живут вместе. Она принимала мои объяснения, но были сомнения», - поделилась женщина.

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Ключевые слова: Елена Ксенофонтова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Наедине со всеми»

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