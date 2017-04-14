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Евгения Феофилактова требует от бывшего мужа уплаты алиментов

Сегодня, 12:23
Долгое время пара бывших участников "Дома-2" Евгения Феофилактова и Антон Гусев считались идеальной семьей.

Евгения Феофилактова требует от бывшего мужа уплаты алиментов
Но супруги после пяти лет разошлись. Сейчас у них подрастает пятилетний сын Даниэль.

Мальчик живет с мамой, Евгения жалуется, что отец не видел сына почти два месяца.

Евгения Феофилактова требует от бывшего мужа уплаты алиментов


«Антон не принимает участия в воспитании ребенка, его не заботит, что он ест, на какие деньги одевается и как живет, – делится Феофилактова. – Если раньше папа хотя бы продукты привозил, то сейчас абсолютно ничего».

Теперь же девушка решила подать на бывшего мужа с требованием уплаты алиментов.

Евгения Феофилактова требует от бывшего мужа уплаты алиментов


«Я предупреждала Антона, давала возможность исправиться, – говорит Женя. – Но раз он не хочет по-хорошему, будет так. Сейчас мы с Даниэлем улетаем в Киров на юбилей моей мамы. Когда вернусь через неделю, сразу же пойду в суд!»

Надеемся, что бывшие супруги смогут мирно договориться.

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Ключевые слова: Антон Гусев, Евгения Феофилактова

Количество просмотров: 5 369
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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