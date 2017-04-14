Регина Тодоренко наговорила лишнего на встрече с поклонниками

Регина поведала фанатам о том, что зрителей просто обманывают, не рассказывая обо всем.По словам ведущей, команда не селится в номерах категории люкс, также не имеет возможности, например, расслабиться в джакузи, так как на это просто нет времени.Продюсер проекта Нателла Крапивина сообщила, что за предоставление информации о процессе съемок Регину ждет штраф.«Регину ждет или штраф, или увольнение за необоснованные заявления. Непонятно, как она могла позволить себе такие высказывания. Тодоренко ввела в заблуждение своих поклонников и зрителей шоу. Конечно, она в курсе по поводу мер, которые мы рассматриваем в качестве наказания за проступок. Регина сказала, что очень жалеет о своих словах», - рассказала женщина.