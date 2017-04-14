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Регина Тодоренко наговорила лишнего на встрече с поклонниками

Сегодня, 13:47
Около месяца назад у ведущей проекта "Орел и решка" Регины Тодоренко состоялась встреча с поклонниками в Новосибирске.

Регина Тодоренко наговорила лишнего на встрече с поклонниками
Регина поведала фанатам о том, что зрителей просто обманывают, не рассказывая обо всем.

По словам ведущей, команда не селится в номерах категории люкс, также не имеет возможности, например, расслабиться в джакузи, так как на это просто нет времени.

Регина Тодоренко наговорила лишнего на встрече с поклонниками


Продюсер проекта Нателла Крапивина сообщила, что за предоставление информации о процессе съемок Регину ждет штраф.

«Регину ждет или штраф, или увольнение за необоснованные заявления. Непонятно, как она могла позволить себе такие высказывания. Тодоренко ввела в заблуждение своих поклонников и зрителей шоу. Конечно, она в курсе по поводу мер, которые мы рассматриваем в качестве наказания за проступок. Регина сказала, что очень жалеет о своих словах», - рассказала женщина.

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Ключевые слова: Регина Тодоренко

Количество просмотров: 6 903
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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