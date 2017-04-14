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Лена Ленина поможет Степанову выйти из психиатрической клиники

Сегодня, 15:24
Светская львица Лена Ленина находится в дружеских отношениях с актером Василием Степановым.

Лена Ленина поможет Степанову выйти из психиатрической клиники
На днях стало известно, что Василий выпал из окна своей квартиры.

Ленина решила проведать актера и узнать о его самочувствии, но не застала мужчину.

Брат артиста поведал, что Василия госпитализировали в психиатрическую клинику после того случая.

Лена Ленина поможет Степанову выйти из психиатрической клиники


«Сегодня ночью Василия забрали в психиатрическую клинику и удерживают его там насильно. Врач узнал из прессы, что он актер и якобы пытался покончить с собой, поэтому вызвал психиатрическую скорую помощь. Вася не подписывает никаких разрешений на лечение, тем более, на экспериментальные, которых так боится его семья. Его мама, папа и брат категорически против, чтобы его удерживали в клинике, и хотят его забрать», - рассказала бизнесвумен.

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Ключевые слова: Василий Степанов, Лена Ленина

Количество просмотров: 5 967
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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