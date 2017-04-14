Лена Ленина поможет Степанову выйти из психиатрической клиники

На днях стало известно, что Василий выпал из окна своей квартиры.Ленина решила проведать актера и узнать о его самочувствии, но не застала мужчину.Брат артиста поведал, что Василия госпитализировали в психиатрическую клинику после того случая.«Сегодня ночью Василия забрали в психиатрическую клинику и удерживают его там насильно. Врач узнал из прессы, что он актер и якобы пытался покончить с собой, поэтому вызвал психиатрическую скорую помощь. Вася не подписывает никаких разрешений на лечение, тем более, на экспериментальные, которых так боится его семья. Его мама, папа и брат категорически против, чтобы его удерживали в клинике, и хотят его забрать», - рассказала бизнесвумен.