Ксения Собчак объяснила, почему у нее повышенные запросы в райдере

Многие поклонники удивились тем требованиям, которые предъявляет Ксения организаторам.Райдер содержит пункты, где описаны необходимая температура в гримерке, цвет стола и многое другое.Собчак сообщила, что для нее очень важно здоровое питание, поэтому обязательным требованием является предлагаемое меню.«Вы должны понимать, что райдер у меня универсальный, мы его рассылаем всем нашим заказчикам, в разные города, на огромное количество юбилеев, дней рождения. В какие-нибудь города, названия которых еле выговоришь. Там, бывает, начинаются проблемы. Поэтому райдер у меня специально сложный, чтобы люди постарались и сделали какие-то усилия с точки зрения здорового питания. Мы, как Юрий Антонов, не заказываем Hennessy XO и какие-то другие вещи. У нас нет дорогого алкоголя, у нас есть сложная и здоровая еда, и мы стараемся всегда, особенно в поездках, чтобы люди соблюдали эти правила, иначе ты будешь есть только гамбургеры и жареную картошку», - поведала звезда.