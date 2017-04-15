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Юлия Самойлова проигнорирует Евровидение

Сегодня, 12:31
13 апреля стало известно о том, что Первый канал не будет транслировать "Евровидение", проходящее в Киеве.

Юлия Самойлова проигнорирует Евровидение
Такое решение канал принял из-за запрета въезда российской участницы Юлии Самойловой на Украину.

«Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе «Евровидение». Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого», – высказался Европейский вещательный союз.

Юлия Самойлова проигнорирует Евровидение


Журналисты решили узнать, как отреагировала на это певица Юлия Самойлова.

«Конечно, я очень расстроилась. Но не плакала – я никогда не унываю и не вешаю нос. Если бы я была нюней, то у меня бы ничего не получилось. Никакого, кстати, у меня предчувствия не было, начет того, допустят меня или нет. Просто делала все, что нужно: учила английский язык, репетировала песню, старалась не читать новости и быть в стороне от всего шума. Кстати, платье для выступления еще сшить не успела – пока только переговоры были насчет костюма», – поведала девушка.

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Ключевые слова: Юлия Самойлова, Евровидение

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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