Юлия Самойлова проигнорирует Евровидение

Такое решение канал принял из-за запрета въезда российской участницы Юлии Самойловой на Украину.«Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе «Евровидение». Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого», – высказался Европейский вещательный союз.Журналисты решили узнать, как отреагировала на это певица Юлия Самойлова.«Конечно, я очень расстроилась. Но не плакала – я никогда не унываю и не вешаю нос. Если бы я была нюней, то у меня бы ничего не получилось. Никакого, кстати, у меня предчувствия не было, начет того, допустят меня или нет. Просто делала все, что нужно: учила английский язык, репетировала песню, старалась не читать новости и быть в стороне от всего шума. Кстати, платье для выступления еще сшить не успела – пока только переговоры были насчет костюма», – поведала девушка.