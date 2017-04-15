Гарик Харламов раскрыл секреты жизни с Кристиной Асмус

Девушке исполнилось 29 лет.Первым адресовать поздравление любимой жене поспешил Гарик Харламов.Пара часто делится милыми постами, обращенными друг к другу.Гарик на этот раз написал, что гордится своей супругой.«Вот и наступил день рождения моей второй половинки (если по весу, то четвертинки), моей супружницы, актрисы, спортсменки, комсомолки и просто красавицы – Кристины Асмус! Дорогая моя жена, я счастлив, что жизнь сложилась так, что ты стала моей женой и мамой нашей Настюхи. Не знаю уж чем я это заслужил, но это случилось. Здоровья тебе, творчества, прекрасных людей вокруг и горы позитива каждый день. Я тебя очень люблю! P.S. Спасибо, что лежишь рядом и исправляешь орфографические ошибки в этом посте», - подписал снимок Кристины Гарик.