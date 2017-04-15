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Гарик Харламов раскрыл секреты жизни с Кристиной Асмус

Сегодня, 13:43
Вчера, 14 апреля, актриса Кристина Асмус отмечала день рождения.

Гарик Харламов раскрыл секреты жизни с Кристиной Асмус
Девушке исполнилось 29 лет.

Первым адресовать поздравление любимой жене поспешил Гарик Харламов.

Пара часто делится милыми постами, обращенными друг к другу.

Гарик Харламов раскрыл секреты жизни с Кристиной Асмус


Гарик на этот раз написал, что гордится своей супругой.

«Вот и наступил день рождения моей второй половинки (если по весу, то четвертинки), моей супружницы, актрисы, спортсменки, комсомолки и просто красавицы – Кристины Асмус! Дорогая моя жена, я счастлив, что жизнь сложилась так, что ты стала моей женой и мамой нашей Настюхи. Не знаю уж чем я это заслужил, но это случилось. Здоровья тебе, творчества, прекрасных людей вокруг и горы позитива каждый день. Я тебя очень люблю! P.S. Спасибо, что лежишь рядом и исправляешь орфографические ошибки в этом посте», - подписал снимок Кристины Гарик.

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Ключевые слова: Гарик Харламов, Кристина Асмус

Количество просмотров: 9 529
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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