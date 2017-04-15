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Певец Базиль выпустил "горячий" летний клип "Океан"

Сегодня, 14:45
11 апреля 2017 года в сети появился новый клип певица Базиль на песню "Океаны".

Певец Базиль выпустил "горячий" летний клип "Океан"
Горячая летняя новинка еще до выхода видео покорила сердца слушателей, поэтому многие очень ждали отличного видео-ряда к этому хиту. Базиль оправдал ожидания слушателей. Предлагаем Вам знакомиться с клипом "Океан":



«Мне хотелось сделать в этом альбоме некий эксперимент, но не уходить от своего стиля и мелодичности. По музыкальной части лично для меня нет ничего общего между «Все и сразу» и альбомом "Ураган", но поклонники первого альбома легко проследят мой почерк , и он скорее больше из-за лирики и некоторых мелодических линий. Для фона лучше использовать звуки природы. Птицы рождены чтобы летать, музыка чтобы заставлять сердце биться чаще!»

- рассказал певец о новинке.

Певец Базиль выпустил "горячий" летний клип "Океан"


Напомним, что в 2016 году Базиль выпускает альбом, в который вошли 7 песен. Альбом "Все и сразу" это набор произведений отвечающих гимну настоящего времени. "Все и сразу"- это не винегрет из разных стилей, это слоган современного молодого человека , как поколение пепси из 90-ых. Прослушивая альбом, можно проникнуться разнообразием звучания с разным настроением, со множеством новых фишек и призывом к чувствам, к любви с «Кислородным голоданием».

Певец Базиль выпустил "горячий" летний клип "Океан"

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Ключевые слова: Базиль

Количество просмотров: 2 314
Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/bazillio/

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