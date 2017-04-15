Певец Базиль выпустил "горячий" летний клип "Океан"

Горячая летняя новинка еще до выхода видео покорила сердца слушателей, поэтому многие очень ждали отличного видео-ряда к этому хиту. Базиль оправдал ожидания слушателей. Предлагаем Вам знакомиться с клипом "Океан":«Мне хотелось сделать в этом альбоме некий эксперимент, но не уходить от своего стиля и мелодичности. По музыкальной части лично для меня нет ничего общего между «Все и сразу» и альбомом "Ураган", но поклонники первого альбома легко проследят мой почерк , и он скорее больше из-за лирики и некоторых мелодических линий. Для фона лучше использовать звуки природы. Птицы рождены чтобы летать, музыка чтобы заставлять сердце биться чаще!»- рассказал певец о новинке.Напомним, что в 2016 году Базиль выпускает альбом, в который вошли 7 песен. Альбом "Все и сразу" это набор произведений отвечающих гимну настоящего времени. "Все и сразу"- это не винегрет из разных стилей, это слоган современного молодого человека , как поколение пепси из 90-ых. Прослушивая альбом, можно проникнуться разнообразием звучания с разным настроением, со множеством новых фишек и призывом к чувствам, к любви с «Кислородным голоданием».