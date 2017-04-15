Инна Воловичева сообщила о знакомстве с извращенцем

Девушка обнаружила личный дневник, который вела много лет назад и которому доверяла свои сокровенные мысли.Недавно Инна удивила поклонников, опубликовав отрывок из прошлого, который не может забыть до сих пор.Звезда рассказывает о неприятном знакомстве с одним мужчиной, но не говорит конкретно, что он сделал.«Таких экземпляров, как у Светки, мне на сайте знакомств не попадалось, но был один извращенец. Дело было еще до моего переезда в Москву. Попался мне один фрукт в Белгороде. Я тогда весила не 115, а немного меньше - около 105, но это не делало из меня принцессы. Поэтому попытки найти свое «счастье» в Интернете я предпринимала давно и безуспешно», - поделилась Воловичева.