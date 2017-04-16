Филипп Киркоров до сих пор не может свыкнуться с мыслью о смерти сестры

Артист поведал о том, что потерял единственную сестру, когда ей было всего семь дней.
Звезда до сих пор не может простить того, что о рождении сестры он узнал только после родов и никак не мог помочь.
«Я узнал, обо всем, когда девочка уже родилась, и когда легкое не раскрылось, - переживает Филипп. - Я тогда очень ругался и кричал на отца. Ситуация была непростой. Люда забеременела после сорока лет, был высокий риск. Ведь можно было привезти ее в Москву, а не рожать в роддоме маленького городка».