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Филипп Киркоров до сих пор не может свыкнуться с мыслью о смерти сестры

Сегодня, 13:38
Поп-король Филипп Киркоров пришел на передачу "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Филипп Киркоров до сих пор не может свыкнуться с мыслью о смерти сестры
В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой Филипп решился на откровенный разговор.

Артист поведал о том, что потерял единственную сестру, когда ей было всего семь дней.

Филипп Киркоров до сих пор не может свыкнуться с мыслью о смерти сестры


Звезда до сих пор не может простить того, что о рождении сестры он узнал только после родов и никак не мог помочь.

«Я узнал, обо всем, когда девочка уже родилась, и когда легкое не раскрылось, - переживает Филипп. - Я тогда очень ругался и кричал на отца. Ситуация была непростой. Люда забеременела после сорока лет, был высокий риск. Ведь можно было привезти ее в Москву, а не рожать в роддоме маленького городка».

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Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 15 743
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Секрет на миллион»

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