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Бывшая участница группы "Динама" боится своего отчима

Сегодня, 10:57
Певица Диана Иваницкая решилась поведать журналистам о тяжелой жизненной ситуации.

Бывшая участница группы "Динама" боится своего отчима
Звезда рассказала, что несколько недель назад приехала навестить свою семью в город Запорожье.

Бывшая участница группы "Динама" поведала, что вместо радости по случаю встречи получила травмы и синяки.

Бывшая участница группы "Динама" боится своего отчима


«Родной сын отчима от предыдущего брака, с которым я хорошо общалась какое-то время, начал говорить неприятные вещи в мой адрес. Вспомнил, что на 14 февраля, когда ко мне в Москву приезжала мама и бабушка, я опубликовала совместный снимок с подписью, что это мои самые родные люди и не упомянула отчима. Начался спор, а я девушка вспыльчивая, импульсивная, убегаю в свою комнату, плачу и собираю чемодан. В коридоре мама останавливает, отчим хватает за волосы и начинает меня трясти. А я недавно сделала операцию на нос, он задевает его. Льется кровь, я еще и лицом ударилась», - сообщила Диана.

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Ключевые слова: Диана Иваницкая

Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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