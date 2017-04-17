Бывшая участница группы "Динама" боится своего отчима

Звезда рассказала, что несколько недель назад приехала навестить свою семью в город Запорожье.Бывшая участница группы "Динама" поведала, что вместо радости по случаю встречи получила травмы и синяки.«Родной сын отчима от предыдущего брака, с которым я хорошо общалась какое-то время, начал говорить неприятные вещи в мой адрес. Вспомнил, что на 14 февраля, когда ко мне в Москву приезжала мама и бабушка, я опубликовала совместный снимок с подписью, что это мои самые родные люди и не упомянула отчима. Начался спор, а я девушка вспыльчивая, импульсивная, убегаю в свою комнату, плачу и собираю чемодан. В коридоре мама останавливает, отчим хватает за волосы и начинает меня трясти. А я недавно сделала операцию на нос, он задевает его. Льется кровь, я еще и лицом ударилась», - сообщила Диана.