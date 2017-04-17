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Александр Кержаков помог жене после семейной трагедии

Сегодня, 11:33
Некоторое время назад в семье Миланы и Александра Кержаковых случилось радостное событие.

Александр Кержаков помог жене после семейной трагедии
Супруги стали счастливыми родителями замечательного сына.

Но столь радостное событие случилось после семейной трагедии, Милана потеряла любимого отца.

В столь сложный период жизни Александр максимально старался поддержать свою жену и оказать необходимую помощь.

Александр Кержаков помог жене после семейной трагедии


«Я хочу просто сказать, что для всех нас на сегодняшний день нет большей опоры,чем мой муж, который взял все хлопоты и дела семьи на себя, который умудряется еще и тренироваться, и в футбол играть, и делать все, что я его прошу по работе нашего фонда, относиться с пониманием к моим фонтанирующим гормонам и эмоциям, находить правильные слова и поддерживать мою маму — хотя это (как раньше я думала) по сути тоже совсем не его проблемы... Хочу сказать своему мужу, что он невероятная опора для всех нас, что он отец моего ребенка и человек, которого я люблю всем сердцем, потому что сейчас он заменяет нам всем такое вдвойне необходимое мужское плечо. Вот так», — поведала девушка.

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Ключевые слова: Милана и Александр Кержаковы

Количество просмотров: 2 769
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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