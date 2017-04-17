Александр Кержаков помог жене после семейной трагедии

Супруги стали счастливыми родителями замечательного сына.Но столь радостное событие случилось после семейной трагедии, Милана потеряла любимого отца.В столь сложный период жизни Александр максимально старался поддержать свою жену и оказать необходимую помощь.«Я хочу просто сказать, что для всех нас на сегодняшний день нет большей опоры,чем мой муж, который взял все хлопоты и дела семьи на себя, который умудряется еще и тренироваться, и в футбол играть, и делать все, что я его прошу по работе нашего фонда, относиться с пониманием к моим фонтанирующим гормонам и эмоциям, находить правильные слова и поддерживать мою маму — хотя это (как раньше я думала) по сути тоже совсем не его проблемы... Хочу сказать своему мужу, что он невероятная опора для всех нас, что он отец моего ребенка и человек, которого я люблю всем сердцем, потому что сейчас он заменяет нам всем такое вдвойне необходимое мужское плечо. Вот так», — поведала девушка.