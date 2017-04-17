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Витас запустил площадку для молодых исполнителей

Сегодня, 13:55
Певец Витас создал новую социальную сеть Taingle, в которой молодые исполнители могут размещать свои творения.

Витас запустил площадку для молодых исполнителей
Витас рассказывает, что создан особый алгоритм, который выявляет уникальность размещаемого контента.

Витас запустил площадку для молодых исполнителей


«Сеть ориентирована на людей, которые хотят продвижения, – поведал артист. – Она не рассчитана для фото на фоне фикуса, а создана для пользователей, которые будут выкладывать свои творческие проекты – кадры и видео. Специально разработанный для этого алгоритм будет оценивать, насколько уникально выложенное, и чем выше уровень таланта поста, тем больше пользователей увидят следующую публикацию. Еще одна особенность моего продукта - то, что в его рамках юзер может оставлять к своим и чужим постам аудиокомментарии».

Витас запустил площадку для молодых исполнителей


Стоит отметить, что Витас очень популярен не только в России, но и за границей.

В Китае у певца большое количество фанатов.

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Ключевые слова: Витас

Количество просмотров: 1 404
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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