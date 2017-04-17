Витас запустил площадку для молодых исполнителей

Витас рассказывает, что создан особый алгоритм, который выявляет уникальность размещаемого контента.«Сеть ориентирована на людей, которые хотят продвижения, – поведал артист. – Она не рассчитана для фото на фоне фикуса, а создана для пользователей, которые будут выкладывать свои творческие проекты – кадры и видео. Специально разработанный для этого алгоритм будет оценивать, насколько уникально выложенное, и чем выше уровень таланта поста, тем больше пользователей увидят следующую публикацию. Еще одна особенность моего продукта - то, что в его рамках юзер может оставлять к своим и чужим постам аудиокомментарии».Стоит отметить, что Витас очень популярен не только в России, но и за границей.В Китае у певца большое количество фанатов.