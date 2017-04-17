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Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве

Сегодня, 03:46
Состоялась премьера одного из самых ожидаемых российских фильмов года "Большой".

Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве
Новая работа Валерия Тодоровского ещё задолго до премьеры стала не только долгожданным, но и самым секретным фильмом режиссера - детали сюжета и подробности съемок держались в строжайшем секрете. В российский прокат "Большой" выйдет 11 мая, однако благодаря пресс-конференции с создателями ленты, зрители уже знают, что их ждёт невероятное зрелище.

Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


В центре сюжета судьба двух балерин - Юлии Ольшанской (в исполнении Маргариты Симоновой), которая приехала покорять Москву из небольшого шахтерского города, и Карины Курниковой (Анна Исаева) - девушки из богатой семьи. Наставница начинающих танцовщиц Галина Михайловна Белецкая (её роль блистательно исполнила Алиса Фрейндлих) старательно продвигает Юлю, считая её самой талантливой ученицей. Однако мама Карины не намерена отступать - она готова даже купить главную роль для своей дочери в выпускном спектакле. Противостояние двух подруг и, одновременно, соперниц, закулисные интриги, любовь и предательство, тяжелый путь к мечте и, конечно, потрясающе красивые сцены балета в сопровождении великой музыки - всё это "Большой".

Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


"Перед нами стояла очень сложная задача - найти не просто балерин, но и настоящих актрис, способных передать целую гамму эмоций своих героинь. К счастью, мы справились. Но ещё труднее были поиски девочек, которые воплощают юность наших персонажей - они должны были обладать не только хореографическими данным, но и быть похожими на своих взрослых прототипов" - рассказывает Валерий Тодоровский и добавляет: "Я никогда не был балетоманом, однако меня просто поразила визуальная привлекательность этого искусства. Здесь столько всего, что я поначалу испугался, что взялся за этот проект. Но было уже поздно, и мы начали работать. Теперь я счастлив, что довёл это сложное, но безумно интересное дело до конца".

Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


"Я профессиональная балерина, работаю в Большом театре Варшавы. Я прошла через хореографическое училище и знаю, что педагоги для своих учеников - словно родители, они вкладывают в них очень много сил. Отношения моей Юлии с героиней Алисы Фрейндлих переданы максимально реалистично - словно я вновь оказалась в училище" - говорит Маргарита Симонова.

Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


"Когда я впервые прочла сценарий, я была просто поражена, насколько точно в нём отражены даже мелкие технические детали балета, тонкости взаимоотношений танцоров и преподавателей. Это наша профессия изнутри" - заявила Анна Исаева.

Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Одна из ключевых ролей в ленте досталась знаменитой актрисе Валентине Теличкиной, давно не снимавшейся в большом кино.

Создатели фильма «Большой» представили картину в Москве


Валерий Тодоровский признался, что собирается выпустить телевизионную версию фильма: "Из киноверсии нам пришлось вырезать очень много отличных сцен, и даже после этого всё равно осталось два с половиной часа экранного времени. Сериал будет не таким, как фильм - он будет совершенно иным".

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Ключевые слова: Валерий Тодоровский

Количество просмотров: 1 300
Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова, кадры из фильма

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