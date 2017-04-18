Сын Михаэля Шумахера пошел по его стопам

Мик финишировал восьмым, но многие уверяют, что он добьется в будущем большего.Молодой человек в интервью говорит, что гордится своим отцом, он для него является примером.«Отец всегда был образцом для подражания, для меня он – самый лучший. Он – мой кумир, я стремлюсь к тому, чтобы тоже стать чемпионом мира. Сейчас я могу действовать по своему усмотрению, но посмотрим, как в будущем будут развиваться события. Участие в гонках доставляет мне удовольствие, и я умею правильно оценивать ситуацию на трассе», - сказал Мик перед одной из гонок.О состоянии самого Михаэля Шумахера на данный момент ничего не известно.