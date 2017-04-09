Дмитрий Шепелев рассказал о достижении своего сына Платона

Недавно сыну Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске Платону исполнилось 4 года. Разумеется, малыш получил множество подарков, однако главный сюрприз мальчик преподнес папе сам - он научился пользоваться мобильным телефоном.Дмитрий был невероятно рад этому факту, о чём сразу рассказал поклонникам в своём блоге: "Сын научился отвечать на звонки сам)". Подписчики в ответ назвали Платона очень умным мальчиком. Теперь телеведущий сможет в любое время позвонить сыну.