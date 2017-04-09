Дмитрий был невероятно рад этому факту, о чём сразу рассказал поклонникам в своём блоге: "Сын научился отвечать на звонки сам)". Подписчики в ответ назвали Платона очень умным мальчиком. Теперь телеведущий сможет в любое время позвонить сыну.
Дмитрий Шепелев рассказал о достижении своего сына Платона
Сегодня, 18:18
Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился радостью о своём сыне.
Недавно сыну Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске Платону исполнилось 4 года. Разумеется, малыш получил множество подарков, однако главный сюрприз мальчик преподнес папе сам - он научился пользоваться мобильным телефоном.
Дмитрий был невероятно рад этому факту, о чём сразу рассказал поклонникам в своём блоге: "Сын научился отвечать на звонки сам)". Подписчики в ответ назвали Платона очень умным мальчиком. Теперь телеведущий сможет в любое время позвонить сыну.
Дмитрий был невероятно рад этому факту, о чём сразу рассказал поклонникам в своём блоге: "Сын научился отвечать на звонки сам)". Подписчики в ответ назвали Платона очень умным мальчиком. Теперь телеведущий сможет в любое время позвонить сыну.
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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев
Количество просмотров: 507
Количество просмотров: 507
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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Дмитрий Шепелев рассказал о достижении своего сына Платона Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился радостью о своём сыне.
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