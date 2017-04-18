Наташу Ионову раскритиковали за пикантный снимок

Популярная исполнительница Наташа Ионова довольно часто балует поклонников откровенными фотографиями в личном блоге, однако далеко не всегда подобные кадры находят одобрение у подписчиков. Так произошло и со свежим снимком.Мало того, что на ней облегающее мини-платье, так она ещё и оставила дома нижнее белье - возмущаются поклонники. Но нашлись и те, кто поддержал ГлюкоZу - они похвалили её за смелость и даже дерзость в выборе образов."Как же хочется тепла! Мне кажется, эта зима затянулась. Признаться честно, Турция была первым местом, куда я полетела на отдых в первый раз, и это было незабываемо!! Шикарное море, вкусная еда, много развлечений для детей, лететь не далеко, погода все время солнечная)) Но вот Бодрум будет в моей жизни впервые, говорят, это особенная Турция, лакшери, так сказать!! ))) Если кто-то уже собрался отдыхать, а, может, будет со мной по соседству- поделитесь своими направлениями!" - подписала фото певица.