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Близкие Георгия Вицина стараются наладить общение с его дочкой

Сегодня, 10:39
23 апреля исполняется 100 лет с момента рождения знаменитого и всеми любимого актера Георгия Вицина.

Близкие Георгия Вицина стараются наладить общение с его дочкой
У актера есть единственная дочь Наталья, которая унаследовала от отца его творческие навыки.

Всю жизнь она зарабатывала на жизнь, работая художником-графиком.

Близкие Георгия Вицина стараются наладить общение с его дочкой


Но вот уже много лет Наталья ведет затворнический образ жизни.

«Она редко выходит из дома, – поведала в разговоре с журналистами соседка Натальи, Елена. – Получает пенсию, на эти деньги и существует. С нами, жителями ближайших квартир, почти не контактирует, а если и заговорит, обязательно просит никому ничего о ней не рассказывать – не любит внимания.

Близкие Георгия Вицина стараются наладить общение с его дочкой


Живет Наталья с гражданским мужем, его зовут Алексей. Он ходит за продуктами, оплачивает коммунальные услуги, выносит мусор. Гости у них бывают редко».

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Ключевые слова: Георгий Вицин

Количество просмотров: 5 512
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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