Близкие Георгия Вицина стараются наладить общение с его дочкой

У актера есть единственная дочь Наталья, которая унаследовала от отца его творческие навыки.Всю жизнь она зарабатывала на жизнь, работая художником-графиком.Но вот уже много лет Наталья ведет затворнический образ жизни.«Она редко выходит из дома, – поведала в разговоре с журналистами соседка Натальи, Елена. – Получает пенсию, на эти деньги и существует. С нами, жителями ближайших квартир, почти не контактирует, а если и заговорит, обязательно просит никому ничего о ней не рассказывать – не любит внимания.Живет Наталья с гражданским мужем, его зовут Алексей. Он ходит за продуктами, оплачивает коммунальные услуги, выносит мусор. Гости у них бывают редко».