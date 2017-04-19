Не стало знаменитого радиоведущого Артура Битова

Диктор был очень популярным и являлся официальным голосом сразу нескольких радиостанций.Неделю назад близкие мужчины заволновались из-за того, что Артур перестал выходить на связь.Через несколько дней тело мужчины было найдено на улице Москвы. Он умер из-за сердечной недостаточности.«Мы учились в параллельных классах. Добрый, отзывчивый, хорошо учился, всегда хотел стать актером. Совсем недавно общались. Так жаль. Светлая память…», «Как же обидно. Мы последняя съемочная группа, которая работала с Артуром Битовым. Планировали попасть к нему на мастер-класс в конце апреля. Светлая память!», - соболезновали в Сети.Соболезнуем родным радиоведущего с потерей близкого человека!