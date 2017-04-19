Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Не стало знаменитого радиоведущого Артура Битова

Сегодня, 11:50
Вчера, 18 апреля, появилась новость о кончине популярного радиоведущего Артура Битова.

Не стало знаменитого радиоведущого Артура Битова
Диктор был очень популярным и являлся официальным голосом сразу нескольких радиостанций.

Неделю назад близкие мужчины заволновались из-за того, что Артур перестал выходить на связь.

Через несколько дней тело мужчины было найдено на улице Москвы. Он умер из-за сердечной недостаточности.

Не стало знаменитого радиоведущого Артура Битова


«Мы учились в параллельных классах. Добрый, отзывчивый, хорошо учился, всегда хотел стать актером. Совсем недавно общались. Так жаль. Светлая память…», «Как же обидно. Мы последняя съемочная группа, которая работала с Артуром Битовым. Планировали попасть к нему на мастер-класс в конце апреля. Светлая память!», - соболезновали в Сети.

Соболезнуем родным радиоведущего с потерей близкого человека!

← Алла Довлатова с малышкой отправились... Людмила Поргина переживает за Николая... →

Ключевые слова: Артур Битов

Количество просмотров: 494
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Брат Эдди Мерфи не смог победить рак
Ирина Безрукова написала трогательное сообщение в память о сыне
Натали Имбрулья показала идеальное тело в бикини в Сиднее
Джон Траволта в память о сыне опубликовал пост на "Фейсбук"
Самое популярное за неделю
Комментарии




Олеся Судзиловская не довольна поведением мужчин В семье популярной актрисы Олеси Судзиловской подрастают двое замечательных сыновей.
Людмила Поргина переживает за Николая Караченцова В конце февраля с прославленным актером Николаем Караченцовым случилась беда, он попал в аварию.
Не стало знаменитого радиоведущого Артура Битова Вчера, 18 апреля, появилась новость о кончине популярного радиоведущего Артура Битова.
Алла Довлатова с малышкой отправились домой 13 апреля в семье популярной радиоведущей Аллы Довлатовой случилось радостное событие.
Катя Гордон планирует замужество Популярная певица и юрист Катя Гордон планирует узаконить свои отношения с возлюбленным.
Вячеслава Зайцева госпитализировали Популярный модельер Вячеслав Зайцев попал в больницу.
Евгений Руднев официально зарегистрировал брак Экс-участник знаменитого телепроекта "Дом-2" Евгений Руднев снова женился.
Алла Довлатова восстанавливается после кесарева сечения На прошлой неделе популярная радиоведущая Алла Довлатова родила четвертого ребенка.
Близкие Георгия Вицина стараются наладить общение с его дочкой 23 апреля исполняется 100 лет с момента рождения знаменитого и всеми любимого актера Георгия Вицина.
Дмитрий Клейман признался, что очень скучает по дочке Поклонники очень радовались за певицу Викторию Дайнеко и барабанщика Дмитрия Клеймана.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.