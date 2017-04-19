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Людмила Поргина переживает за Николая Караченцова

Сегодня, 11:59
В конце февраля с прославленным актером Николаем Караченцовым случилась беда, он попал в аварию.

Людмила Поргина переживает за Николая Караченцова
Автомобиль, в котором кроме актера находилась его жена Людмила Поргина, родственница и медсестра, перевернулась после столкновения с грузовой "Газелью".

После двух месяцев корреспонденты решили узнать у супруги Караченцова о его состоянии.

Выяснилось, что у звезды нашлись серьезные проблемы со здоровьем.

Людмила Поргина переживает за Николая Караченцова


«Николаю Петровичу провели обследование, сделали компьютерную томографию и обнаружили затемнение в легком. Даже не представляете, что мы пережили за последний месяц. Ужас, надежду… Вначале сдавали анализы в Москве, потом уехали в Германию обследоваться. К счастью, раковых клеток не нашли, никакой опухоли не обнаружили. Когда мне позвонили из немецкой клиники и сказали, что с Колей все в порядке, я закричала от счастья», – сообщила Людмила Поргина.

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Ключевые слова: Николай Караченцов

Количество просмотров: 78
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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