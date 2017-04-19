Анна Хилькевич вновь станет мамой

Именно такой вывод сделали поклонники звезды, увидев её свежую фотографию. Хотя многие подписчики всё же сомневаются, что Анна действительно беременна - подросший животик показался им слишком неестественным: "скорее всего там подушка:)" - пишут пользователи в комментариях.Сама актриса подписала снимок так: "Долго не хотела говорить, но... я немного набрала... и точно не в щеках". Эта фраза ещё больше запутала поклонников, и теперь им остается только ждать следующих снимков, чтобы узнать правду. Напомним, что Хилькевич уже воспитывает дочь Арианну.