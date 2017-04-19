Сама актриса подписала снимок так: "Долго не хотела говорить, но... я немного набрала... и точно не в щеках". Эта фраза ещё больше запутала поклонников, и теперь им остается только ждать следующих снимков, чтобы узнать правду. Напомним, что Хилькевич уже воспитывает дочь Арианну.
Анна Хилькевич вновь станет мамой
Вчера, 21:06
Актриса Анна Хилькевич снова беременна.
Именно такой вывод сделали поклонники звезды, увидев её свежую фотографию. Хотя многие подписчики всё же сомневаются, что Анна действительно беременна - подросший животик показался им слишком неестественным: "скорее всего там подушка:)" - пишут пользователи в комментариях.
Сама актриса подписала снимок так: "Долго не хотела говорить, но... я немного набрала... и точно не в щеках". Эта фраза ещё больше запутала поклонников, и теперь им остается только ждать следующих снимков, чтобы узнать правду. Напомним, что Хилькевич уже воспитывает дочь Арианну.
Сама актриса подписала снимок так: "Долго не хотела говорить, но... я немного набрала... и точно не в щеках". Эта фраза ещё больше запутала поклонников, и теперь им остается только ждать следующих снимков, чтобы узнать правду. Напомним, что Хилькевич уже воспитывает дочь Арианну.
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Ключевые слова: Анна Хилькевич
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Количество просмотров: 11 778
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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