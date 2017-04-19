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Анна Хилькевич вновь станет мамой

Вчера, 21:06
Актриса Анна Хилькевич снова беременна.

Анна Хилькевич вновь станет мамой
Именно такой вывод сделали поклонники звезды, увидев её свежую фотографию. Хотя многие подписчики всё же сомневаются, что Анна действительно беременна - подросший животик показался им слишком неестественным: "скорее всего там подушка:)" - пишут пользователи в комментариях.

Анна Хилькевич вновь станет мамой


Сама актриса подписала снимок так: "Долго не хотела говорить, но... я немного набрала... и точно не в щеках". Эта фраза ещё больше запутала поклонников, и теперь им остается только ждать следующих снимков, чтобы узнать правду. Напомним, что Хилькевич уже воспитывает дочь Арианну.

Анна Хилькевич вновь станет мамой


Анна Хилькевич вновь станет мамой


Анна Хилькевич вновь станет мамой

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Ключевые слова: Анна Хилькевич

Количество просмотров: 11 778
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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