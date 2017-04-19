Элина Камирен поделилась секретом, как заполучить олигарха

Для этого надо создать видимость шикарной жизни, сделать соответствующие снимки и выложить их в своем микроблоге.И не обязательно в действительности всем этим обладать, можно просто снять фотографии в дорогом шоуруме.«Приезжаешь ты, значит, в какой-нибудь бутик хороший. А лучше, если ты придешь туда с подругой – это вообще идеально. И что происходит? Ты меряешь туфельки, фотографируешь их, можешь рядом поставить сумку. Главное сидеть с видом «девочки, я все это имею, понимаете?». И фотографируешься максимально. А лучше, чтобы тебя подруга фотографировала, потому что фотографией «телефон в зеркале» уже никого не удивишь. Лучше, чтобы в моменте тебя сфотографировали, как ты меряешь, как ходишь», - поведала звезда.