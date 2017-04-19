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Элина Камирен поделилась секретом, как заполучить олигарха

Вчера, 23:32
По мнению бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Элины Камирен, любая девушка сможет привлечь миллиардера, если сама будет выглядеть роскошно.

Элина Камирен поделилась секретом, как заполучить олигарха
Для этого надо создать видимость шикарной жизни, сделать соответствующие снимки и выложить их в своем микроблоге.

И не обязательно в действительности всем этим обладать, можно просто снять фотографии в дорогом шоуруме.

Элина Камирен поделилась секретом, как заполучить олигарха


«Приезжаешь ты, значит, в какой-нибудь бутик хороший. А лучше, если ты придешь туда с подругой – это вообще идеально. И что происходит? Ты меряешь туфельки, фотографируешь их, можешь рядом поставить сумку. Главное сидеть с видом «девочки, я все это имею, понимаете?». И фотографируешься максимально. А лучше, чтобы тебя подруга фотографировала, потому что фотографией «телефон в зеркале» уже никого не удивишь. Лучше, чтобы в моменте тебя сфотографировали, как ты меряешь, как ходишь», - поведала звезда.

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Ключевые слова: Элина Камирен

Количество просмотров: 7 839
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Элина Камирен поделилась секретом, как заполучить олигарха По мнению бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Элины Камирен, любая девушка сможет привлечь миллиардера, если сама будет выглядеть роскошно.
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