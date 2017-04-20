Алла Михеева поведала о свадьбе мечты

Звезда придерживается правила "счастье любит тишину".Журналисты часто приписывают ей романы с представителями сильного пола, но ни один из слухов девушка не комментирует.На днях в беседе с корреспондентами Алла поведала о том, какая должна быть свадьба ее мечты.«В данный момент я не хочу свадьбу... Я должна буду прийти на нее как на очередную работу: изображать веселье и счастье, улыбаться, когда начнут посыпать лепестками роз. Я готова устроить сумасшедший девичник в Лас-Вегасе, а у моего мужа будет потрясающий мальчишник в Кисловодске. А потом мы встретимся с ним вдвоем и спокойно отметим наш праздник где-нибудь в океане», — сообщила звезда.