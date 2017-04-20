Дмитрий Нагиева готов работать круглосуточно ради любимой

В картине одну из главных ролей сыграл популярный актер Дмитрий Нагиев.Дмитрий никогда не говорит о своей личной жизни, никому не известно даже имени его возлюбленной.Но периодически актер намекает на то, что он не свободен и счастлив со своей любимой.«Мне приятно со стороны съемочной площадки наблюдать, что родные и близкие не нуждаются. Образно говоря, моя женщина в новых вещах и пахнущая хорошими духами гораздо ценнее слов злопыхателей: «Зачем он опять снимается в рекламе или в этом кино?» Мне на такие слова наплевать», - сообщил Нагиев.Считаю, что женщина должна получать внимание от своего мужчины, но нельзя забывать и об отдыхе.