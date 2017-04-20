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Дмитрий Нагиева готов работать круглосуточно ради любимой

Сегодня, 11:33
На днях многие звезды отечественного шоу-бизнеса собрались на премьере фильма "Кухня. Последняя битва".

Дмитрий Нагиева готов работать круглосуточно ради любимой
В картине одну из главных ролей сыграл популярный актер Дмитрий Нагиев.

Дмитрий никогда не говорит о своей личной жизни, никому не известно даже имени его возлюбленной.

Но периодически актер намекает на то, что он не свободен и счастлив со своей любимой.

Дмитрий Нагиева готов работать круглосуточно ради любимой


«Мне приятно со стороны съемочной площадки наблюдать, что родные и близкие не нуждаются. Образно говоря, моя женщина в новых вещах и пахнущая хорошими духами гораздо ценнее слов злопыхателей: «Зачем он опять снимается в рекламе или в этом кино?» Мне на такие слова наплевать», - сообщил Нагиев.

Считаю, что женщина должна получать внимание от своего мужчины, но нельзя забывать и об отдыхе.

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Ключевые слова: Дмитрий Нагиев

Количество просмотров: 4 849
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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