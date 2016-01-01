Софи Кальчева грохнулась со сцены во время выступления с Басковым

Недавно ставшая певицей Софи Кальчева исполняла свой номер на высоком подиуме, установленном на сцене, но не удержалась и упала с него.

Происшествие случилось на концерте в Воронеже, и Николай тут же попросил остановить фонограмму, чтобы выяснить все ли в порядке. Как потом рассказала сама Софи, отделалась она легким испугом и даже не сломала 12 сантиметровые каблуки.После этого пара продолжила свое выступление, а уже после концерта Басков написал в своем микроблоге: « Дорогие друзья не волнуйтесь с Софи всё впорядке!!! Железная девушка».