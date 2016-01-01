После этого пара продолжила свое выступление, а уже после концерта Басков написал в своем микроблоге: « Дорогие друзья не волнуйтесь с Софи всё впорядке!!! Железная девушка».
Софи Кальчева грохнулась со сцены во время выступления с Басковым
Вчера, 17:46
Недавно ставшая певицей Софи Кальчева исполняла свой номер на высоком подиуме, установленном на сцене, но не удержалась и упала с него.
Происшествие случилось на концерте в Воронеже, и Николай тут же попросил остановить фонограмму, чтобы выяснить все ли в порядке. Как потом рассказала сама Софи, отделалась она легким испугом и даже не сломала 12 сантиметровые каблуки.
После этого пара продолжила свое выступление, а уже после концерта Басков написал в своем микроблоге: « Дорогие друзья не волнуйтесь с Софи всё впорядке!!! Железная девушка».
После этого пара продолжила свое выступление, а уже после концерта Басков написал в своем микроблоге: « Дорогие друзья не волнуйтесь с Софи всё впорядке!!! Железная девушка».
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Ключевые слова: Софи Кальчева
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Количество просмотров: 6 474
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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