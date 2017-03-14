Сваха Роза Сябитова прокомментировала скандал в прокуратуре

Предметом недовольства было факт того, что девушки, поверив Розе, заплатили деньги за поиск жениха для них, а Сябитова, вместе кандидатов преподносила им лишь "завтраки". В итоге дамы решили обратиться в органы, чтобы прекратить якобы мошеннические действия свахи.Сегодня Роза впервые решила прокомментировать этот скандал, написав в блоге:"Правда - должна быть с кулаками? Нужно ли отвечать врагу с той же агрессией, и тем же оружием, или верить в то, что Зло само себя накажет? Занимаясь делом, которое исходит от слова - СВЯТО, которое рождает - Веру и Любовь, я не стану опускаться до столь низкого поведения, как агрессия и месть. Я свято верю в своё Дело, которое является моим Призванием. То ради чего Господь ПРИЗВАЛ меня в этот мир. Я верю в Закон и Порядок моего государства. Поэтому мне жалко женщин, которые в проблемах своей личной жизни, винят меня, и от собственного бессилия, пытаются оклеветать меня. Мне жалко людей, которые не зная меня и дел моих, поддерживают эту клевету. Бог вам судья! Единственное, в чем я вас всех могу заверить, это в том, что никому не удастся сломать меня, и перестать заниматься моим любимым делом, помогать рождению крепких и счастливых семей!".Что именно является "призванием" Розы - теперь будут выяснять правоохранительные органы.