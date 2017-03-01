Бывший адвокат Владимира Фриске "поймал" его на вранье

Не так давно Владимир Борисович заявил, что намерен через прокуратуру проверить деятельность адвокатской конторы Сергея Грозы. Фриске утверждает, что передал ему в конверте 2,7 миллиона долларов на судебные тяжбы, связанные с опекой над Платоном Шепелевым, но не получив результата решил вернуть хотя бы половину.Сергей Гроза, естественно, отрицает все нападки Фриске и готов отчитаться за те деньги, которые официально получал на процесс, но в беседе с журналистами упомянул один интересный момент.- Возможно, Владимир разозлился на меня после разговора про его бизнес в Дубае. Недавно он занялся продажей своего отеля. Просил проконсультировать, куда лучше вложить деньги за границей. На это я ответил, что являюсь патриотом своей страны и средства нужно переводить в Россию, и здесь же платить налоги, - предположил Сергей Гроза.Но самое интересное то, что ранее, Владимир Борисович в интервью телеканалу РЕН ТВ, рассказывал о потраченных средствах на лечение жанны, буквально следующее:«У меня была гостиница в Дубае, я ее продал. В тот год Жанна заболела 7 июня, а продал я ее 17-го. Через 10 дней. Там это быстро. Ну, она была такая небольшая, семейная, трехзвездочная».Так значит, все же не продал Владимир Борисович отель или у него их там несколько?