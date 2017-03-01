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Бывший адвокат Владимира Фриске "поймал" его на вранье

Сегодня, 01:36
В данный момент папа Жанны Фриске Владимир судится не только с Дмитрием Шепелевым и Русфондом, но и с одним из своих бывших адвокатов.

Бывший адвокат Владимира Фриске "поймал" его на вранье
Не так давно Владимир Борисович заявил, что намерен через прокуратуру проверить деятельность адвокатской конторы Сергея Грозы. Фриске утверждает, что передал ему в конверте 2,7 миллиона долларов на судебные тяжбы, связанные с опекой над Платоном Шепелевым, но не получив результата решил вернуть хотя бы половину.

Сергей Гроза, естественно, отрицает все нападки Фриске и готов отчитаться за те деньги, которые официально получал на процесс, но в беседе с журналистами упомянул один интересный момент.

- Возможно, Владимир разозлился на меня после разговора про его бизнес в Дубае. Недавно он занялся продажей своего отеля. Просил проконсультировать, куда лучше вложить деньги за границей. На это я ответил, что являюсь патриотом своей страны и средства нужно переводить в Россию, и здесь же платить налоги, - предположил Сергей Гроза.

Бывший адвокат Владимира Фриске "поймал" его на вранье


Но самое интересное то, что ранее, Владимир Борисович в интервью телеканалу РЕН ТВ, рассказывал о потраченных средствах на лечение жанны, буквально следующее:

«У меня была гостиница в Дубае, я ее продал. В тот год Жанна заболела 7 июня, а продал я ее 17-го. Через 10 дней. Там это быстро. Ну, она была такая небольшая, семейная, трехзвездочная».

Так значит, все же не продал Владимир Борисович отель или у него их там несколько?

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Ключевые слова: Жанна Фриске

Количество просмотров: 3 432
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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